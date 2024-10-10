Что не так с текстом Stefania, который появился в учебниках для 7 класса, и почему песню критикуют в сети

В сети подвергли критике появление текста песни Stefania в учебнике для 7 класса по украинской литературе. Так, режиссер дубляжа и редактор Олекса Негребецкий указал на филигранные строки, саркастически назвав выражение "шляк трафил" высокохудожественным. Языковед удивился, что дети такое изучают в школе.

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Об этом Негребецкий написал в сообщении в Facebook. Украинцы присоединились к обсуждению современной учебной литературы и предположили, что в новой редакции дети будут учить слова песни Teresa&Maria, которую исполняли Jerry Heil и alyona alyona на конкурсе Евровидение.

"Так это правда, что в седьмом классе по украинской литературе изучают песню о маме Стефании? Ту, где высокохудожественный "шляк трафил" и не менее мастерские и филигранные строки: "Якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупіку. Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любовʼю", – написал украинский редактор.

Следует отметить, что текст песни дети изучают в разделе "Современные военно-патриотические песни". В задании школьникам предлагают доказать, что песня является одой матери.

"В новой редакции учебника будет и о "маме-Терезе"".

"Да фигня кино. Что значит "пику пику тупику пику цюпику попек спик" – это интересно".

"Что опять за русскими, "попік спік"... дупік же!".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учебник НУШ по украинскому языку для 6 класса вызвал дискуссию в сети.

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