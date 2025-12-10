Носки или шкарпетки? Как сказать правильно на украинском: есть один нюанс

Многие украинцы в бытовой речи употребляют "носки", считая его синонимом к слову "шкарпетки". Но это является ошибкой.

Несмотря на то, что в украинском языке действительно существует слово "носок", оно имеет другое значение. А единственно правильным названием парной одежды для ног является именно "шкарпетки". Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA

Слово "носок" означает переднюю часть предмета: обуви, чулок, носков или даже стопы. Поэтому "носок" в значении шкарпетки – это калька с русского.

Слово "шкарпетка" происходит от итальянского scarpetta, а в украинском языке обычно употребляется во множественном числе, потому что это парный вид одежды.

А изобрели их в Древней Греции. Сначала носки были кожаными, и использовались женщинами как домашняя одежда. Со временем их начали вязать из ниток и украшать различными вышитыми рисунками.

Еще чуть позже выпускник Кембриджского университета Уильям Ли изобрел чулочно-вязальную машину, благодаря которой изготовление носков стало массовым.

