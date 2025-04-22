Новая молодежная субкультура из Китая может охватить весь мир: кто такие 'люди-крысы'

Молодежь в Китае, которая ведет образ жизни с низким энергопотреблением, называет себя "люди-крысы". Они проводят почти все время в постели, питаются только едой по доставке, избегают общения и не имеют четких целей в жизни.

Видео дня

Новый вид субкультуры привлек внимание и стал популярным после того, как в сети появилось видео, где девушка из провинции в восточном Китае с никнеймом @jiawensishi показала свой день, сообщает South China Morning Post. После пробуждения она еще лежала три часа, потом умылась и спала еще пять. Она не ела, пока ее не разбудили родители.

Называя себя "человеком-крысой", девушка сравнила свой вялый и уединенный образ жизни с крысой, живущей в канализации.

Видео набрало более 400 тысяч лайков. А пользователи сети говорили о том, что устали от изысканного, стремительного и сверхэффективного образа жизни, который им навязывают.

Интернет-сообщения представителей новой субкультуры набрали более 2 миллиардов просмотров. Неофициальным талисманом людей-крысов стал персонаж мультфильма "Большая Крыса". Товары с изображением Большой крысы принесли более миллиона юаней (около 5 740 000 гривен) в продажах.

Китайские студенты, которые учатся в Великобритании, являются одними из самых ярких примеров субкультуры, ведь из-за частых дождей и высокой стоимости жизни, многие решают оставаться дома и избегать общения. Таким образом молодежь пытается сохранить свою умственную и физическую энергию.

Некоторые пользователи сети обеспокоены тем, что популярность такого образа жизни может усугубить негативное социальное отношение. В частности, "люди-крысы" отражают более широкую тенденцию социальной самоизоляции среди молодежи.

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