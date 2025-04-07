Психологи объяснили, действительно ли опасна для детей игра 'Красная дверь, желтая дверь', которая стала вирусной в TikTok

Игра "Красная дверь, желтая дверь", которая стала вирусной в TikTok, опасна для подростков, ведь когда они, согласно правилам, массируют виски, то затрагивают поверхностную артерию, которую можно передавить. Таким образом, нарушается кровообращение, а если ребенок имеет аневризмы сосудов в голове, это может привести к инсульту.

Видео дня

Об этом рассказала детский психолог Наталья Валедова в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, если у ребенка есть склонность к психическим заболеваниям, игра может привести к "дебюту болезни".

"Первая опасность сугубо физиологическая. Массирует виски не профессионал, а ребенок. Речь идет о поверхностной височной артерии, которую можно передавить. И чтобы достичь эффекта эйфории, массировать нужно долго. Нарушается кровообращение. Если у ребенка есть аневризм сосудов в голове, то может привести и к инсульту. Спазмы, повышение внутричерепного давления, может быть головная боль", – отмечает Валедова.

В то же время у уязвимых детей могут возникать ужасы, ведь игра основана на страхе, что приводит к невротическим состояниям, подчеркивает эксперт. Кроме того, у подростков могут возникать нарушения сна и ночные кошмары.

"Такие массовые игры могут быть рассчитаны на то, чтобы готовить детей и подростков к подчиненности. Если он пошел за стадом, то и по жизни будет идти, не будет иметь своего мнения и пойдет за толпой. Это рискованно для психологического развития ребенка", – добавляет психолог.

По словам вице-президента Украинской ассоциации психоанализа и психолога Владимира Мамко, в игре используются обычные манипуляции, присущие психологическим техникам для отвлечения внимания. В частности, такие практики использовал Зигмунд Фрейд, когда лечил пациенток от неврозов. Он укладывал их на диван и нажимал на лоб и говорил, чтобы клиентка закрыла глаза и говорила то, что приходит в голову.

"Мы в детстве духов вызывали, потом чувствовали панический ужас, прятались в амбарах, сараях, нам что-то выглядело – и мы убегали. Это своеобразные подобные игры и у современных детей. Здесь идет последовательность выборов: представь себе то, представь себе это. Также работает холододинамика, когда у тебя в голове разворачиваются образы – как мультики, очень яркие. Такое впечатление, что в тебя вселяются какие-то духи. Но на людей-психотиков это может повлиять так, что у человека может развернуться полноценный психоз", – отмечает Мамко.

Психологи советуют родителям больше общаться со своими детьми, узнавать, чем они увлекаются в соцсетях, объяснять им вред подобных игр.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители забили тревогу из-за опасной игры "Красная дверь, желтая дверь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!