Новая подземная школа в Харькове, которую открыли 1 сентября, поразила сеть: почему ее ставят в пример Киеву

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Харькове открылась новая подземная школа
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В Немышлянском районе Харькова открылась новая подземная школа. В ней будут учиться 2678 учеников в две смены; для них оборудовано 12 кабинетов. Помещения также адаптированы для детей с ограниченными возможностями передвижения, в частности, оборудованы тремя лифтами, а дети обеспечены бесплатным питанием.

Это единственный квартал, в котором не было ни одного такого учебного заведения. Таким образом, в городе работает 10 подземных школ, сообщает Харьковский городской совет. Недавно открывшееся учреждение имеет автономное энергоснабжение, систему вентиляции и очистки воздуха, медпункт, помещение для питания и резервные запасы воды.

В Харькове открыли новую подземную школу
В Харькове начала работу новая подземная школа

Всего в городе уже работают 24 безопасные площадки для обучения: 10 подземных школ, 7 станций метро, оборудованных под метрошколы, а также противорадиационные укрытия, сообщил советник мэра по связям с общественностью и прессой Вячеслав Хитрин.

Школьники Харькова будут учиться в новой подземной школе
В Харькове школьники будут учиться в подземной школе

Украинцев поразила новая подземная школа в Харькове, и они подчеркивали, что Киеву нужно брать с нее пример. В частности, многие родители сетовали на то, что в столице отсутствуют укрытия гражданского назначения, тогда как в Харькове дети имеют возможность безопасно учиться во время ежедневной воздушной угрозы.

Украинцев поразила подземная школа Харькова
Подземная школа Харькова поразила украинцев

"Вот что значит "для людей". Когда местные власти не делают вид, что всё в порядке, понимают, что люди будут оставаться и их нужно как-то обезопасить. Круто".

Подземная школа Харькова поразила интернет

"Потому что у руля стоит человек, который заботится о безопасности детей и учителей".

Подземная школа поразила интернет

Ранее OBOZ.UA сообщал, что школы Киева с 1 сентября изменили формат обучения.

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