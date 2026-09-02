Новая подземная школа в Харькове, которую открыли 1 сентября, поразила сеть: почему ее ставят в пример Киеву

В Немышлянском районе Харькова открылась новая подземная школа. В ней будут учиться 2678 учеников в две смены; для них оборудовано 12 кабинетов. Помещения также адаптированы для детей с ограниченными возможностями передвижения, в частности, оборудованы тремя лифтами, а дети обеспечены бесплатным питанием.

Это единственный квартал, в котором не было ни одного такого учебного заведения. Таким образом, в городе работает 10 подземных школ, сообщает Харьковский городской совет. Недавно открывшееся учреждение имеет автономное энергоснабжение, систему вентиляции и очистки воздуха, медпункт, помещение для питания и резервные запасы воды.

Всего в городе уже работают 24 безопасные площадки для обучения: 10 подземных школ, 7 станций метро, оборудованных под метрошколы, а также противорадиационные укрытия, сообщил советник мэра по связям с общественностью и прессой Вячеслав Хитрин.

Украинцев поразила новая подземная школа в Харькове, и они подчеркивали, что Киеву нужно брать с нее пример. В частности, многие родители сетовали на то, что в столице отсутствуют укрытия гражданского назначения, тогда как в Харькове дети имеют возможность безопасно учиться во время ежедневной воздушной угрозы.

"Вот что значит "для людей". Когда местные власти не делают вид, что всё в порядке, понимают, что люди будут оставаться и их нужно как-то обезопасить. Круто".

"Потому что у руля стоит человек, который заботится о безопасности детей и учителей".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что школы Киева с 1 сентября изменили формат обучения.

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