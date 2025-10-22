Нового заместителя Лисового поймали на двойном плагиате в диссертациях

Нового заместителя министра образования и науки и ректора Мариупольского государственного университета Николая Трофименко поймали на плагиате в кандидатской и докторской диссертациях. Речь идет о 27 страницах документа, что составляет около 19% основного текста.

Анализ обеих работ опубликовали на сайте "Плагиат и фальсификации в научных работах". Заместитель министра образования защитил кандидатскую диссертацию под названием "Антиглобалистское движение и Украина: политологический анализ" в 2011 году в Институте политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины.

Как отмечают аналитики, значительная часть заимствований имеет происхождение из российских изданий – в частности, из сборника "Антиглобализм и глобальное управление" (МГИМО, 2006). Также большие фрагменты текста совпадали с источником без каких-либо ссылок.

Кроме того, в диссертации чиновника были обнаружены совпадения со статьей "Неолиберальная глобализация и ее противники" из сборника "Альтерглобализм и антиглобалистские движения в современном мире" (ИНИОН РАН, 2006), а также с рефератом Е. Ушковой "Альтернативный глобализм: новые мировые движения протеста". Тексты не были указаны в списке использованных источников, однако Трофименко несколько раз ссылался на сам сборник.

Также в диссертации чиновник не только копировал чужие фрагменты, но и создавал фальшивые ссылки на иностранные источники, которых на самом деле не существует. Он переписывал готовые аналитические тексты российских авторов, которые пересказывали работы западных исследователей, и подавал их как собственные.

Подобные случаи аналитики нашли и в докторской диссертации "Публичная дипломатия в условиях глобализации", которую Трофименко защитил 8 мая 2024 года в Киевском национальном университете им. Объем плагиата в этой работе составляет 33 страницы или 9% основного текста.

Несмотря на небольшой процент, антиплагиаторы отмечают, что обнаружили в диссертации ряд фальсификаций и "двойных" заимствований. Одним из источников, наверное, стала книга Zlatko Pagovski "Public Diplomacy of Multilateral Organizations: The Cases of NATO, EU, and ASEAN" (2015). Она есть в списке использованных источников и упоминается на определенных страницах, однако еще на 19 – нет.

В части текстов автор диссертации добавляет фальшивые ссылки на собственные статьи или написанные им со своим научным руководителем – ректором Мариупольского университета Константином Балабановым, утверждают аналитики.

Также в тексте были найдены и ссылки на российские статьи. В частности, Кирьяновой и Мазуриной "Теории глобализации в контексте постклассической парадигмы" (2007), книга Кубышкина и Цветковой "Публичная дипломатия США" (2013), статья Л. Пермяковой "Цифровая дипломатия: направления работы, риски и инструменты" (2012) и учебное пособие "Дипломатия иностранных государств" под редакцией Татьяны Зоновой (2004). По словам аналитиков, заместитель министра образования использовал эти источники без надлежащего цитирования, добавляя вымышленные ссылки на собственные работы.

Особое внимание они обращают на таблицу в приложении к документу, которую, по их словам, Трофименко полностью скопировал из книги Кубышкина и Цветковой, но сослался на собственную статью как на первоисточник. Такие действия аналитики называют "двойным плагиатом".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кандидата в Нацсовет по вопросам развития науки и технологий поймали на плагиате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!