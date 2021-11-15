Новозеландская учительница отказалась делать прививку от COVID-19: пустила по ветру 15 лет карьеры

В Новой Зеландии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей. С 15 ноября педагоги и другие сотрудники школ не могут работать, если у них нет хотя бы одной прививки.

Учительница Рэйчел Мортимер отказалась прививаться и таким образом отказалась от своей 15-летней карьеры, – пишет stuff.co.nz.

В Новой Зеландии, как и в Украине, решили сделать вакцинацию от COVID-19 для учителей обязательной. Требование вступило в силу в 00:00 15 ноября. Вторую дозу нужно сделать к 1 января 2022 года.

Рэйчел Мортимер – учительница в Южном Кентербери. Она – одна из учителей, которые отказались делать прививку от коронавируса. И теперь 16 ноября выйти на работу Рэйчел Мортимер не может, поскольку преподавать невакцинированным учителям с этого дня запрещено.

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Рэйчел преподает 15 лет. А еще у нее трое детей и она – единственный кормилец в своей семье. Несмотря на все это, женщина решилась отстаться без работы, лишь бы не делать прививку.

"По сути, это 15 лет карьеры на ветер. Пятнадцать лет обучения искусству обучения и помощи этим детям", – сетует она.

Как пояснила Мортимер, у нее в прошлом были проблемы со здоровьем, и поэтому она отказалась от прививки. Но есть и другая причина: учительница против того, чтобы правительство "запугивало" ее, заставляя делать то, чего она не хочет.

По словам Рэйчел Мортимер, она пыталась получить справку врача, что ей нельзя вакцинироваться – но медицинских противопоказаний к прививке у нее не нашли.

"Я очень расстроена... но я также очень зла. Я не хочу уходить, я чувствую, что у меня полностью отняли этот выбор", – пожаловалась учительница.

Директор школы Тапануи в Западном Отаго Энтони Криглингтон сказал, что потерял одного из своих пяти учителей из-за отсутствия прививки. Он отметил, что не против прививок, но против того, чтобы они были обязательными.

И добавил, что правительству стоило дать учителям выбор хотя бы между вакцинами. В Украине многие хотят привиться препаратом Pfizer, а вот в Новой Зеландии, где только он и есть – люди хотят еще какую-то.

Министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс между тем заявил, что вакцина Pfizer остается основной вакциной в Новой Зеландии. Но в настоящее время ведется работа по внедрению вакцины AstraZeneca. Это будет альтернативный вариант для "очень небольшого" числа людей старше 18 лет, которые не смогли привиться Pfizer по медицинским причинам, а также для людей, которые бояться именно этого препарата.

По словам Криса Хипкинса, решение об обязательной вакцинации учителей не было легким.

"Мы приняли это решение, чтобы снизить риск заражения COVID-19 учеников, сотрудников и школьного сообщества", – отметил министр.

Большинство новозеландцев уже вакцинированы: 90% людей старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины, 81% полностью вакцинированы. Однако, сколько учителей Новой Зеландии отказались вакцининироваться – в стране почему-то решили не собирать эти данные.

В Украине по состоянию на 10 ноября по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса были привиты 94,4% работников школ. Двумя дозами – 79% работников. Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов были:

Херсонская область – 10,5%;

Ровенская область – 9%;

Закарпатская область – 8,5%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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