Новые правила разделения классов от МОН: что изменится в школах и где появится порог в 24 ученика

Министерство образования и науки Украины обновило правила разделения классов на группы. Отныне школы смогут чаще организовывать проводить уроки в малых группах при изучении отдельных предметов, в частности языков и профильных курсов.

Соответствующее решение обнародовано на официальном сайте МОН. Согласно изменениям, разделение на группы может применяться и во время дистанционной формы обучения. Таким образом, работа может быть организована в меньших группах и онлайн.

Начальная школа

Ранее для 1–4 классов не предусматривалось разделения классов на группы при изучении украинского и иностранных языков. Теперь установлен порог – 24 ученика.

Средняя школа

Для 5–11 (12) классов порог разделения на группы – остался без изменений (более 27 учеников).

Старшая школа

Изменения касаются профильного обучения. В школах, участвующих в пилотировании старшей профильной школы, возможно формирование межклассных групп для изучения профильных предметов и интегрированных курсов. В каждой группе должно быть не менее 8 учеников. Группы можно формировать по выбору учеников, а не только в пределах одного класса. Например, ученики из разных классов могут объединяться, чтобы изучать один профильный предмет или курс.

Новые подходы к профильной старшей школе будут действовать в пилотных заведениях. Для всех школ они станут обязательными с 2027 года, вместе с полноценным запуском профильной старшей школы.

Изменения дают школам больше возможностей гибко организовывать обучение и обеспечить более качественное и индивидуализированное обучение.

