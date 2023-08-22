Новый учебный год в Киеве: в КГГА рассказали, сколько будут продолжаться семестры и каникулы

В Киеве учебный год в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая. Формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Последние звонки прозвучат 31 мая.

"Обучение в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая, а компенсаторные занятия и аттестация – до 28 июня 2024 года. I семестр продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года; II семестр – с 8 января по 31 мая 2024 года", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе добавили, что осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября; зимние – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года; весенние – с 25 по 31 марта. Дополнительные недельные каникулы для первоклассников запланированы с 19 по 25 февраля.

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Формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно. Решение о внедрении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей учащихся.

"Безопасность детей и педагогов – на первом месте. Поэтому перед тем, как определяться с форматом обучения, должны быть учтены технические возможности укрытий, которые находятся непосредственно в учебном заведении или в пешей доступности к нему. Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и вместимости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очному обучению", – сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев продолжает подготовку к новому учебному году. Среди приоритетных задач – восстановление офлайн-обучения, для чего в учебных заведениях проводят капитальные ремонты укрытий.

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