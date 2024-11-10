'Ну что, руку поднимал?' Эксперт назвала 6 табу для родителей, чтобы создать ребенку комфортные условия для обучения

Родителям дали советы, как сохранить самомотивацию ребенка и создать комфортные условия обучения. Эксперты отмечают, что нельзя допускать, чтобы школьник учился из-за страха и жаловаться на учителей.

Видео дня

Советы на своей странице в Instagram написала нейропсихолог Александра Косячева. Она считает, что также не стоит слишком хвалить ребенка за маленькие успехи, ведь так он всегда будет равняться на одобрение других и будет учиться для того, чтобы "порадовать" родителей.

Топ-6 табу для родителей школьников

1. Не "дружите" с ребенком за его успехи. По словам специалиста, так родители лишают ребенка возможности быть собой. Для детей очень важно быть хорошим для родителей, поэтому он легко забудет о своих интересах, только чтобы "осчастливить" взрослых и увидеть родительскую улыбку.

2. Не перегибайте с похвалой. Не стоит слишком хвалить ребенка за оценку и так же ругать за то, что он не ответил на уроке.

"Получил хорошую оценку = "Ты лучший, как ты мамочку порадовал! Люблю тебя, молодец!". А не ответил на уроке = игнор или разочарованное "Я знаю, что ты можешь лучше". Именно так мы и уничтожаем искреннее желание учиться и превращаем это в спектакль, цель которого – порадовать родителей. Так мы сажаем ребенка на крючок нашей похвалы. В результате – зависимость от мнения других", – пишет эксперт.

3. Не перекладывайте на ребенка ответственность за реализацию ваших нереализованных амбиций. Нейропсихолог советует дать ребенку возможность выбирать свой путь самостоятельно, ведь от безграничной любви к родителям, ребенок может потерять собственные интересы.

4. Не допустите, чтобы ребенок учился из-за страха. Это навсегда утраченные отношения, а также гарантированная ложь и провоцирование агрессии. "Ну и напоследок: сможете ли вы всю жизнь держать ребенка в страхе? Ведь если "попустите поводья", получите результат – полная апатия", – отмечает Косячева.

5. Не жалуйтесь на школу и учителей. Если не нравится учебное заведение, лучше изменить его. Если жаловаться на учителей, ребенок будет вынужден находиться между двух огней – родителями и учителем. Такая ситуация для ребенка будет стрессовой, ведь и родители, и учителя должны быть авторитетами.

6. Не спрашивайте после школы "Какую оценку получил?", "Ну что, руку поднимал?". Если попросите рассказать, как прошел день, гарантированно услышите "Нормально, ничего интересного". Лучше интересуйтесь тем, что ребенок чувствовал, на какой вопрос отвечал и в какую игру играл на перерыве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперт назвала 6 книг для первоклассников, которые помогут создать положительные ассоциации со школой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!