"Ну что здесь непонятного?" Как взрослые бессознательно усложняют детям решение задач

Анна Боклажук
Нейропедагог из Киева с никнеймом yana.pedagog рассказала, как и почему взрослые бессознательно усложняют своим детям решение задач. По ее словам, когда ребенок не понимает, как выполнить то или иное упражнение, это далеко не всегда лень или невнимательность.

В своем посте в социальной сети Instagram она объяснила, что чаще всего причиной является то, что детскому мозгу просто не хватает инструментов, а взрослые этого не осознают. Также педагог привела примеры, как лучше реагировать и научить ребенка выполнять задачи.

Взрослые часто не осознают, что ребенок может не понимать задачу, поэтому спрашивают: "Ну что тут непонятного?", но ребенку это сложно. Поэтому лучше сформулировать вопрос другим образом: "Давайте разберемся вместе, что здесь надо сделать?" По словам эксперта, это не упростит задачу, но придаст ребенку уверенности.

Чтобы ускорить решение задачи, родители могут просто подсказывать ребенку: "Здесь плюс, ставь плюс". Но для того, чтобы ребенок понял, надо объяснять действие, чтобы мозг усваивал смыслы.

Родители часто читают задачу полностью, думая, что ребенок, так же как и они, быстро улавливает смысл. Однако для них это как иностранный язык, поэтому читать надо по частям и проговаривать смысл каждой.

Большинство родителей не имеют много свободного времени, чтобы уделить его для решения домашнего задания. Они начинают подгонять ребенка. Однако скорость – это следствие опыта и стоит ценить не темп, а путь мышления ребенка.

Самым быстрым развитием событий будет сразу подсказать ребенку правильное решение. И довольно часто делают это из любви, однако не учитывают последствия таких действий. Чтобы ребенок действительно понял, он должен пройти путь и создать собственный маршрут к решению.

