НУШ меняет правила для 5–6 классов: что ждет школьников с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года 265 учебных заведений в Украине начнут внедрять обновленное учебно-методическое обеспечение для 5–6 классов. Новые материалы разрабатываются в рамках политики "Образование для жизни", призванной усилить подходы реформы Новой украинской школы (НУШ) и сделать обучение более практичным.

Благодаря этому ученики смогут не только изучать предметы, но и видеть связи между ними, применять знания на практике и развивать ключевые компетенции и навыки. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В 2026/2027 учебном году к внедрению присоединятся две группы педагогов:

Для 6 класса: 182 учителя из 62 школ будут работать с материалами для 6 класса по трем учебным программам — в естественнонаучной, художественной и технологической областях образования, в частности по направлению STEM;

Для 5 класса: 243 учителя и 46 библиотекарей из 203 школ будут внедрять материалы для 5 класса по четырём учебным программам – в языково-литературной, математической, социальной и оздоровительной, гражданской и исторической образовательных областях. Внедрение обновленного учебно-методического обеспечения в области "Физическая культура" будет происходить в соответствии с действующей учебной программой.

В целях подготовки педагогических команд было проведено обучение для обеих групп учителей. Кроме того, в этом году к программе присоединились и библиотекари. Участники ознакомились с содержанием программ, учебными материалами и подходами к их использованию на уроках, педагогическим дизайном, инклюзией в образовательном процессе, методами и инструментами формирующего оценивания, компетентностным потенциалом образовательных отраслей, а также ознакомились с планами трансформации школьных библиотек и программой СЕЕН.

В настоящее время разрабатываются материалы для интегрированных курсов:

Познаем природу для 6 класса;

Искусство для 6 класса;

STEM: исследования и проектирование для 6 класса;

Чтение как суперсила для 5–6 классов;

Математика для жизни для 5–6 классов.

В то же время продолжается подготовка к следующему этапу реформы – старшей профильной школе, в которую первое поколение учеников НУШ перейдет в сентябре 2027 года.

В 10 классе, который будет адаптационным, ученики смогут знакомиться с различными профилями, получать поддержку от консультантов по карьере и определять свои образовательные интересы. В 11–12 классах больше времени будет уделяться углубленному изучению профильных предметов и выборочным курсам.

С 1 сентября 150 академических лицеев по всей стране начинают обучение по новой модели, чтобы проверить, как будет работать новая программа: действительно ли у детей есть достаточный выбор, готовы ли педагоги, как организовано обучение. Благодаря этому удастся лучше выявить проблемные вопросы уже сейчас и исправить их вовремя. Сеть будущих лицеев должна строиться так, чтобы дети в разных общинах могли выбирать профиль, а расстояние и дорога до лицея не ограничивали этот выбор.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть всколыхнула дискуссия из-за учебника по математике для 5 класса по программе НУШ.

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