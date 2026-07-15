Задачи о Юрие Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе: в сети разгорелась дискуссия из-за учебника математики для 5-го класса

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
2,3 т.
Задачи о Юрие Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе: в сети разгорелась дискуссия из-за учебника математики для 5-го класса
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Учебник по математике для 5 класса, автором которого является Аркадий Мерзляк, озадачил пользователей сети своими задачами. Так, после повторения материала 4-го класса, где были игры и яркие рисунки, дети сталкиваются с задачами о советском космонавте Юрии Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе.

Об этом рассказала репетитор по математике Татьяна с ником teacher.ti в посте в Threads. Она отметила, что в таком случае детей нужно знакомить с мультфильмами о Буратино или объяснять, кто такой Дуремар.

Задачи о Юрие Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе: в сети разгорелась дискуссия из-за учебника математики для 5-го класса

"Учебник математики для 5-го класса, который снится детям и их родителям в кошмарах – Мерзляк А. Г. В период адаптации детей, после повторения материала за 4 класс, где были игры и яркие рисунки, теперь они видят задачи о Юрии Гагарине и Карлсоне. С чего начать учителю? Показывать детям мультфильм о Буратино прошлого века? Или объяснять, кто такой Дуремар?" – написала педагог.

В сети разгорелась дискуссия из-за присутствия подобных персонажей в школьном учебнике. Некоторые отмечали, что учителя могут взять задания из других учебников, ведь некоторые задачи просто перекочевали из одних изданий в другие. В то же время кто-то говорил, что в школьных пособиях есть и другие странные персонажи, например, Баба Яга.

Задачи о Юрие Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе: в сети разгорелась дискуссия из-за учебника математики для 5-го класса

"Там все не так трагично. Но немного есть. Нет, просто взять задания из других учебников или создать свои с помощью ИИ".

"Там еще была задача про бабушку Йожку, которая покупала квартиру".

Задачи о Юрие Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе: в сети разгорелась дискуссия из-за учебника математики для 5-го класса

"Некоторые задачи перекочевали из изданий прошлых лет, но это не повод для отмены экзамена. Не все дети узнают персонажей даже в задачах о Томе Сойере, но это не значит, что решение найти невозможно. К тому же, если вы лично не работаете непосредственно по учебнику, почему бы просто не заменить персонажей в соответствии с интересами ребенка?"

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