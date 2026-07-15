Задачи о Юрие Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе: в сети разгорелась дискуссия из-за учебника математики для 5-го класса

Учебник по математике для 5 класса, автором которого является Аркадий Мерзляк, озадачил пользователей сети своими задачами. Так, после повторения материала 4-го класса, где были игры и яркие рисунки, дети сталкиваются с задачами о советском космонавте Юрии Гагарине, Карлсоне и Карабасе-Барабасе.

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Об этом рассказала репетитор по математике Татьяна с ником teacher.ti в посте в Threads. Она отметила, что в таком случае детей нужно знакомить с мультфильмами о Буратино или объяснять, кто такой Дуремар.

"Учебник математики для 5-го класса, который снится детям и их родителям в кошмарах – Мерзляк А. Г. В период адаптации детей, после повторения материала за 4 класс, где были игры и яркие рисунки, теперь они видят задачи о Юрии Гагарине и Карлсоне. С чего начать учителю? Показывать детям мультфильм о Буратино прошлого века? Или объяснять, кто такой Дуремар?" – написала педагог.

В сети разгорелась дискуссия из-за присутствия подобных персонажей в школьном учебнике. Некоторые отмечали, что учителя могут взять задания из других учебников, ведь некоторые задачи просто перекочевали из одних изданий в другие. В то же время кто-то говорил, что в школьных пособиях есть и другие странные персонажи, например, Баба Яга.

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"Там все не так трагично. Но немного есть. Нет, просто взять задания из других учебников или создать свои с помощью ИИ".

"Там еще была задача про бабушку Йожку, которая покупала квартиру".

"Некоторые задачи перекочевали из изданий прошлых лет, но это не повод для отмены экзамена. Не все дети узнают персонажей даже в задачах о Томе Сойере, но это не значит, что решение найти невозможно. К тому же, если вы лично не работаете непосредственно по учебнику, почему бы просто не заменить персонажей в соответствии с интересами ребенка?"

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