Нужно ли оценивать учеников за ведение тетради? Учителя устроили дискуссию и привели неожиданные аргументы

Часть оценки работы ученика зависит от того, как он ведет тетрадь по соответствующему предмету. Однако учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец поставила под сомнение необходимость этой практики.

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В своем TikTok-блоге она опубликовала ролик, в котором объяснила свою позицию. "В мире, где мы используем голосовые сообщения, искусственный интеллект, мы до сих пор оцениваем красоту букв", – аргументировала она свою позицию.

Мец подчеркнула, что такой критерий не всегда объективно отражает знания учеников. По ее словам, часть школьников может демонстрировать глубокое понимание материала и хорошо выражать мысли устно, но испытывать трудности с почерком. "Они недостаточно каллиграфично выводят буквы и за это могут получить более низкий балл, чем тот ученик, который будет идеально вести тетрадь, но, кроме этого, больше ничего не делать", – пояснила она. Также Мец призвала коллег высказать свои мнения по этому поводу.

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Выяснилось, что проверка тетрадей и выставление оценок именно за их ведение является оплачиваемой работой только для учителей гуманитарных предметов. А вот преподаватели естественных и точных дисциплин должны проверять практические работы в рамках основной оплаты этого труда. Поэтому для гуманитариев оценка тетрадей является способом дополнительного заработка.

В комментариях прозвучало мнение, что ведение тетради учит ребенка систематизировать свои мысли и излагать их логично, грамотно и последовательно. Практику письма от руки сравнили с практикой чтения бумажных книг и электронных.

Также внимание Мец привлекли к тому, что оценка за тетрадь не равна оценке за каллиграфию – учитель должен уделять больше внимания содержанию написанного. Кроме того, комментаторы напомнили, что учителя языка и литературы могут самостоятельно устанавливать критерии оценивания тетрадей учеников.

Одна из учительниц в комментариях призналась, что для нее проверка тетради – это способ понять своего ученика. "В классе, где 30 детей, это дополнительный шанс получить оценку за классную или домашнюю работу. Мне тетрадь помогает понять ребенка, потому что я продумываю соответствующие задания. А еще дети анализируют свои действия на страницах тетради и ставят себе оценку", – написала она.

Но среди комментаторов нашлись и те, кто согласился с идеей отменить оценку тетради. В частности, из-за того, что это может испортить ребенку оценку.

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