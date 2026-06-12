Нужно ли платить студентам за практику: что говорит закон

Накануне начала летних студенческих практик снова возникает вопрос: должны ли предприятия оформлять с практикантами трудовые отношения, сообщать о них в налоговую и выплачивать им зарплату? Простого однозначного ответа здесь нет, ведь все зависит от условий соглашения между работодателем и учебным заведением.

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Что именно может быть указано в документе и как действовать в тех или иных случаях, объяснило издание "Вчись". Так в случае, если этот договор не предусматривает оплату труда и заключение трудового договора со студентом, работодателю достаточно будет оформить приказ о прохождении практики. Кроме того, часть 6 статьи 17 Закона Украины №4574-IX "О профессиональном образовании" предусматривает, практика может оплачиваться, однако это не является обязательной нормой.

Если все ограничивается приказом о прохождении практики

В таком случае важно указать в документе все необходимые сведения. Обычно в их перечень входят:

основание издания приказа;

ФИО студента;

сроки практики;

подразделение предприятия, где она проходила;

руководителя практики от работодателя;

лиц, ответственных за инструктажи по охране труда.

Если трудовые отношения с практикантом не оформляют

Если студент проходит практику без оплаты и без трудового договора, у предприятия не возникает большого количества обязательств. В частности, оно не обязано:

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оформлять приказ о приеме на работу;

заключать трудовой договор;

уведомлять Государственную налоговую службу;

начислять зарплату;

отражать практиканта в отчетности по трудовым отношениям.

В каких случаях оформление обязательно

Если же студент фактически выполняет работу и получает за это оплату, действуют другие правила. В таком случае работодатель должен заключить трудовой договор в соответствии со статьей 21 Кодекса законов о труде и статьей 14 Закона №4574. У предприятия также возникает целый перечень обязательств:

издать приказ о приеме на работу;

уведомить налоговую;

начислять и выплачивать заработную плату;

отражать работника в отчетности.

Следовательно, если в договоре с учебным заведением не предусмотрена оплата, достаточно только приказа о прохождении практики. В таком случае предприятие не оформляет трудовые отношения с практикантом и не сообщает о них в налоговые органы.

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