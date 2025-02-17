Нужно ли приносить в школу справку о прививках: что говорит Минобразования и юристы

Министерство образования и науки не требует отдельной справки о вакцинации при зачислении ребенка в школу. У Министерства здравоохранения Украины также нет таких требований.

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В перечне обязательных документов для зачисления в школу, утвержденных МОН, речь идет только о медицинской справке формы № 086/о. Некоторые школы просят также справку формы № 063/о – о прививках, но это не правильно, пишет ресурс "Вчися. Медіа".

В справке № 086/о, которую заполняет педиатр или семейный врач, указывается:

группа для занятий физкультурой;

данные о лабораторных исследованиях;

а также данные о проведенных прививках.

Пункт о прививках появился в форме еще в июле 2023 года. Тогда Минздрав обновил порядок медосмотров и зачислений детей в учебные заведения, а название справки изменилось с № 086-1/о на № 086/о. Однако в сентябре 2024 года МОН внесло изменения в порядок зачисления учащихся в школу, в котором название медицинской справки № 086–1/о заменено № 086/о.

То есть, основным документом является медицинская справка № 086/о, в которой уже вписаны данные о прививках. Отдельной справки о вакцинации министерства не требуют.

Юрист ОО "Батьки SOS" Роман Бондаренко советует родителям обращать внимание на порядок зачисления детей в школу, в котором требуется медицинская форма № 086/о. Если администрация школы просит отдельную справку о прививках, следует потребовать у них показать, в каком нормативно-правовом акте это прописано.

Он отмечает, что МОН должен написать письмо-разъяснение, поскольку не все школы быстро ориентируются в изменениях документов.

"Советую родителям просить ссылку на нормативный акт, в котором написано об обязательности медицинской формы о прививках. Если школа отказывает в зачислении ребенка из-за отсутствия такой справки. Родители подают соответствующее заявление и просят администрацию дать письменное объяснение. Скорее всего, тогда найдется нормативный акт и причин отказа не будет", – добавил.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МОН объяснило особенности распределения и предоставления образовательной субвенции (государственных средств) частным учреждениям общего среднего образования.

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