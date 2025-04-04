Нужно ли выполнять все задания из учебника? Учитель начальных классов спровоцировал дискуссию среди коллег

Анна Боклажук
Моя Школа
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Нужно ли выполнять все задания из учебника? Учитель начальных классов спровоцировал дискуссию среди коллег

Учитель младших классов Евгений Мороз выразил свое мнение, что выполнять все задачи в учебниках – ненужная потеря времени. Он считает, что сейчас доступны многие другие методы изучения материала с детьми.

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Опубликовав видео в социальной сети TikTok, он спровоцировал дискуссию среди своих коллег в комментариях. Кто соглашается с автором и пишет, что использует не все задачи из учебников, другие категоричны в своем видении и считают, что нужно выполнять каждое упражнение.

Нужно ли выполнять все задания из учебника? Учитель начальных классов спровоцировал дискуссию среди коллег

В ролике учитель говорит, что обучение – это не марафон на выносливость, и детям неинтересно выполнять все задания по учебнику, один за другим. Евгений Мороз убежден, что урок можно сделать гораздо более интересным, добавив игру, интерактивные задачи и даже использовать инструменты искусственного интеллекта.

"Дети точно запомнят такой урок, потому что главное – не количество выполненных задач, а понимание", – уверен он.

Мнение пользователей под сообщением разделилось.

"Мы все выполняем. Это правильно! Читайте рекомендации МОН", "Меня так учили, моего мужа так учили – спасибо нашим учителям, имеем достойное образование. Но мы в школу не развлекаться ходили, а учиться. А обучение – это работа, иногда тяжелая", – пишут те, кто считает, что надо.

Нужно ли выполнять все задания из учебника? Учитель начальных классов спровоцировал дискуссию среди коллег
Нужно ли выполнять все задания из учебника? Учитель начальных классов спровоцировал дискуссию среди коллег

"Максимум два упражнения из учебника. Далее – интерактив", "Учебник – это лишь ОДИН из многих дидактических инструментов. Можно вообще БЕЗ учебника работать", – уверены те, кто поддерживает педагога.

Нужно ли выполнять все задания из учебника? Учитель начальных классов спровоцировал дискуссию среди коллег

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