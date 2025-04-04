Нужно ли выполнять все задания из учебника? Учитель начальных классов спровоцировал дискуссию среди коллег

Учитель младших классов Евгений Мороз выразил свое мнение, что выполнять все задачи в учебниках – ненужная потеря времени. Он считает, что сейчас доступны многие другие методы изучения материала с детьми.

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Опубликовав видео в социальной сети TikTok, он спровоцировал дискуссию среди своих коллег в комментариях. Кто соглашается с автором и пишет, что использует не все задачи из учебников, другие категоричны в своем видении и считают, что нужно выполнять каждое упражнение.

В ролике учитель говорит, что обучение – это не марафон на выносливость, и детям неинтересно выполнять все задания по учебнику, один за другим. Евгений Мороз убежден, что урок можно сделать гораздо более интересным, добавив игру, интерактивные задачи и даже использовать инструменты искусственного интеллекта.

"Дети точно запомнят такой урок, потому что главное – не количество выполненных задач, а понимание", – уверен он.

Мнение пользователей под сообщением разделилось.

"Мы все выполняем. Это правильно! Читайте рекомендации МОН", "Меня так учили, моего мужа так учили – спасибо нашим учителям, имеем достойное образование. Но мы в школу не развлекаться ходили, а учиться. А обучение – это работа, иногда тяжелая", – пишут те, кто считает, что надо.

"Максимум два упражнения из учебника. Далее – интерактив", "Учебник – это лишь ОДИН из многих дидактических инструментов. Можно вообще БЕЗ учебника работать", – уверены те, кто поддерживает педагога.

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