'Я бы на их месте сломался': один из самых популярных учителей Украины назвал проблемы современных подростков

Украинский учитель физики Руслан Цыганков указал на то, что "сломался бы", если бы был на месте современных подростков. В частности, педагог обратил внимание на то, что значительное количество школьников может иметь травму из-за участия близких людей в боевых действиях или их гибели.

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В то же время, Цыганков верит, что дети смогут побороть подобное состояние. Об этом педагог рассказал в интервью Сейфплейс. Он отметил, что учитель должен быть другом ученикам, но должен быть авторитет.

"Во многих близкие участвуют (в боевых действиях – ред.), у кого-то, к сожалению, уже погибли, и они не заслуживают этого. И это травма на всю жизнь. А они живут, я не знаю как. Я в их возрасте со своим эмоциональным состоянием на то время, я бы сломался, наверное. А они не сламываются, и я верю, что они все это пройдут, и что они не сломаются, и что у них все будет хорошо", – сказал Цыганков.

Педагог также рассказал, что недавно школьники делились с ним "любовными историями". Он отмечает, что это ценно для него, когда дети делятся с ним личным и интересуются его мнением. Такие отношения с учениками Цыганкову удалось наладить благодаря своей открытости.

Кроме того, он не боится и сам спросить совета у школьников и считает, что они действительно мудры. Хотя часто взрослые недооценивают подростков как личностей, а это, по мнению педагога, неправильно.

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