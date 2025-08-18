Нужно всего 9 минут. Исследование выявило простой способ улучшить успеваемость детей на тестах в школе

Ученые из Университета Северной Каролины (США) обнаружили простой способ улучшить успеваемость детей при написании тестов в школах. По их словам, достаточно дать ученикам всего девять минут для выполнения высокоинтенсивных интервальных упражнений.

В ходе исследования, учеными была создана короткая последовательность упражнений на подвижность, которые можно выполнять в одном месте. В испытании приняли участие дети в возрасте 9 – 12 лет, которые выполняли каждое упражнение в течение 30 секунд, а затем 30 секунд отдыха. Результаты, опубликованные в журнале Psychology of Sport & Exercise, показали, что они получили значительно более высокие баллы по стандартизированному тесту на понимание слов по сравнению с тем, как эти же дети просто сидели перед началом тестирования.

Как пояснил ведущий автор исследования Эрик Дроллет, они давно знали о методике "перерыв на физическую зарядку", однако ранее никогда не применяли научные подходы к этому вопросу.

"Это исследование дает нам ценную информацию о потенциале одного короткого периода физических упражнений для улучшения когнитивных способностей детей", – прокомментировала соавтор исследования Дженнифер Этньер и добавила, что благодаря этим результатам, учителя, которые включают перерывы на движение на своих уроках, могут увидеть их преимущества для академической успеваемости своих учеников.

