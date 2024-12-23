Нужны ли институты последипломного образования учителей? Сеть всколыхнула новая дискуссия

В одной из социальных сетей возникла дискуссия из-за существования институтов последипломного образования учителей. Так, на примере Харьковской академии непрерывного образования (ХАНО) мнения украинцев относительно целесообразности повышения квалификации педагогов именно в таких заведениях разделились.

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Украинская педагог Галина Куць в сообщении в Facebook рассказала, что академию удалось сохранить. Однако в комментариях отмечалось, что такие заведения неэффективны, а учителям лучше проходить курсы. К тому же, именно в Харькове работает три университета, которые готовят учителей, поэтому смогут и повышать их квалификацию.

"Что касается конкретно этого случая, то его закрытие скорее было бы в пользу образованию. В Харькове ТРИ нормальных заведения с отличными показателями готовящих учителей поэтому легко смогут повышать их квалификацию: ХНУ, ХНПУ, ХГПА".

Кроме того, украинцы отмечали, что достойного образования в таких заведениях не получают, а только платят деньги и имеют диплом.

"Ты либо хорошо учился в университете, либо не учился. В таких шарашкиных конторах берут деньги и выдают бумажку, ни о каком обучении речи нет".

"В ХНУ есть факультет последипломного образования, который уже давно показал свою способность повышать квалификацию учителей. Я знакома с системой повышения квалификации в ХАНО, и меня всегда удивляло, что заведение более низкой степени аккредитации, чем ХНУ и ХНПУ повышает квалификацию их выпускников. В медицине такого нет".

"Такие заведения существовали при Советском Союзе и сейчас есть в каждом областном центре. Одно время приводилась информация об объемах финансирования и количестве занятых работников. Это наш небольшой университет где-то имел сопоставимый штат и подобный бюджет. Что касается того, что не занимаются образованием, то реально там, вероятно, есть преподаватели, которые никогда не работали в школе и не провели ни одного урока".

Однако нашлись и те, кто поддержал необходимость существования таких заведений, ведь учителя, в большинстве, при необходимости пройти повышение квалификации предпочитают именно такие институты.

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