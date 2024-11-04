Нужны ли золотые и серебряные медали в школах: опыт США, Франции, Германии и Польши

В Украине продолжается дискуссия относительно отмены золотых и серебряных медалей в школах, как знаков отличия для лучших учеников и учениц. Сергей Горбачев, ранее занимавший должность образовательного омбудсмена, отмечал, что количество медалистов не отражает реального состояния образования. В странах Европы и США от такой практики отказались, а лучшей наградой за высокие оценки является возможность получать качественное высшее образование.

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Редакция "НУШ" сравнила, как награждают отличников в Польше, Германии, Франции и Соединенных Штатах Америки. Опыт этих государств может оказаться полезным и для Украины.

Опыт Польши

В Польше для получения свидетельства с отличием – certyfikat z czerwonym paskiem (отличие обозначают красной линией на документе) школьник должен показывать высокий уровень знаний, приобщаться к волонтерству и иметь хорошие оценки за поведение. В то же время выпускники с certyfikat z czerwonym paskiem не имеют льгот при поступлении в университет. Некоторые бизнесы могут делать для отличников скидки в своих заведениях, однако это не всеобщая тенденция.

Основанием для зачисления в высшее учебное заведение Польши является результат матуры – экзамена для выпускников старшей школы по нескольким предметам.

Что нужно для того, чтобы получить свидетельство с отличием в польских школах:

– средний балл по всем предметам должен быть не менее 4,75 балла (в Польше шестибалльная система оценивания). Учитываются оценки за все курсы, которые изучались в старшей школе;

– в средний балл свидетельства учитываются баллы за поведение за все годы обучения в лицее, а не за последний);

– на бал влияет волонтерская деятельность учащихся, которая учитывается в оценке поведения.

Опыт Германии

В Германии вообще не предусмотрено ни медалей, ни знаков отличия для школьников, которые хорошо учатся. Наградой за высокие баллы становится поступление в университет. Хотя обучение в заведениях высшего образования ФРГ в большинстве своем бесплатное и отдельных вступительных экзаменов нет, но поступить в вузы очень сложно.

При зачислении учитывают результаты школьного аттестата и экзамена Abitur. Чем выше оценки в аттестате и Abitur, тем больше шансов поступить на престижный или избранный факультет.

"Лучшее вознаграждение для любого выпускника школы – это высокий проходной балл, который он/она наработал/-ла для поступления на выбранную специальность. Например, на медицину может быть проходной балл 11,8 из 12 максимальных (это условные цифры). Попадают в университет далеко не все, и это действительно мечта", – рассказала учительница из Украины Татьяна Белеява, ныне работающая в Университетской школе Дрездена.

Опыт Франции

Общую практику награждения медалями лучших выпускников во Франции отменили в середине 1960-х годов по требованию учителей, которые сетовали, что распределение медалей не всегда справедливое. Однако сейчас школы все еще могут вручать медали по своему усмотрению.

В конце выпускного класса ученики сдают экзамены, после которых получают сертификат бакалавра. Он позволяет поступать в университеты.

Вузы проводят конкурсы проходных баллов – чем выше средний балл сертификата, тем больше шансов на поступление. Высокие баллы в бакалаврском сертификате могут повлиять на стипендию.

Опыт США

В Америке пытаются отмечать разные достижения школьников, но для поступления в университет нужно сдавать экзамены. Каждая школа имеет свою систему наград. Например, Высшая школа Эдисона в Калифорнии присуждает знаки отличия, которые дают право одеть выпускникам определенный праздничный наряд на выпускной. А в Школе Святого Павла в Нью-Гэмпшире выпускники могут получить музыкальный приз Howe за интерес к музыке, награду Джеймса Эплтона Тейера за театральную работу или премию Шлагера за доблесть.

Эти знаки отличия никак не влияют на поступление в вузы – в США нужно сдавать вступительные экзамены в заведения высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей. Заведениям образования предлагается отмечать лучших учеников собственными наградами.

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