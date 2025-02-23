О ревности, монстрах и страхе смерти: 20 мультиков, которые заменят ребенку психолога

Ольга Липич
Моя Школа
522
О ревности, монстрах и страхе смерти: 20 мультиков, которые заменят ребенку психолога

Мультфильмы для детей – это не только упущенное время перед телевизором, но и возможность побороть свои страхи и научиться справляться с эмоциями. Иногда мультфильмы могут заменить ребенку психолога.

Видео дня

Украинский актер, музыкант и отец двоих детей Женя Белозеров на своей странице в Instagram рассказал о 20 мультфильмах, которые будут полезны для детей. Они помогут ребенку побороть страхи – страх публичности, страх потерять близкого человека, страх тьмы или монстров.

Страх монстров:

  • "Корпорация монстров";
  • "Монстры на каникулах";
  • "Мы монстры".

Страх самовыражения/публичности:

  • "Пой";
  • "Однорожка Тельма";
  • "Балерина";
  • "Стихии".

Ревность между детьми:

  • "Беби босс";
  • "История игрушек";
  • "Мыслями наизнанку 2".

Страх смерти:

  • "Коко";
  • "Душа";
  • "Песнь моря".

Страх потери близкого:

  • "Король лев";
  • "Вперед";
  • "Братик мишка".

Страх тьмы:

  • "Орион и Темрак";
  • "Паранорман".

Страх одиночества:

  • "Дикий робот";
  • "ВОЛЛ-І".

Ранее OBOZ.UA писал о семи мультфильмах, которые объяснят эмоции вашему ребенку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаМояШколадетимультфильмы