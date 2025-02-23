О ревности, монстрах и страхе смерти: 20 мультиков, которые заменят ребенку психолога
Мультфильмы для детей – это не только упущенное время перед телевизором, но и возможность побороть свои страхи и научиться справляться с эмоциями. Иногда мультфильмы могут заменить ребенку психолога.
Украинский актер, музыкант и отец двоих детей Женя Белозеров на своей странице в Instagram рассказал о 20 мультфильмах, которые будут полезны для детей. Они помогут ребенку побороть страхи – страх публичности, страх потерять близкого человека, страх тьмы или монстров.
Страх монстров:
- "Корпорация монстров";
- "Монстры на каникулах";
- "Мы монстры".
Страх самовыражения/публичности:
- "Пой";
- "Однорожка Тельма";
- "Балерина";
- "Стихии".
Ревность между детьми:
- "Беби босс";
- "История игрушек";
- "Мыслями наизнанку 2".
Страх смерти:
- "Коко";
- "Душа";
- "Песнь моря".
Страх потери близкого:
- "Король лев";
- "Вперед";
- "Братик мишка".
Страх тьмы:
- "Орион и Темрак";
- "Паранорман".
Страх одиночества:
- "Дикий робот";
- "ВОЛЛ-І".
Ранее OBOZ.UA писал о семи мультфильмах, которые объяснят эмоции вашему ребенку.
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