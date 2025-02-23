О ревности, монстрах и страхе смерти: 20 мультиков, которые заменят ребенку психолога

Мультфильмы для детей – это не только упущенное время перед телевизором, но и возможность побороть свои страхи и научиться справляться с эмоциями. Иногда мультфильмы могут заменить ребенку психолога.

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Украинский актер, музыкант и отец двоих детей Женя Белозеров на своей странице в Instagram рассказал о 20 мультфильмах, которые будут полезны для детей. Они помогут ребенку побороть страхи – страх публичности, страх потерять близкого человека, страх тьмы или монстров.

Страх монстров:

"Корпорация монстров";

"Монстры на каникулах";

"Мы монстры".

Страх самовыражения/публичности:

"Пой";

"Однорожка Тельма";

"Балерина";

"Стихии".

Ревность между детьми:

"Беби босс";

"История игрушек";

"Мыслями наизнанку 2".

Страх смерти:

"Коко";

"Душа";

"Песнь моря".

Страх потери близкого:

"Король лев";

"Вперед";

"Братик мишка".

Страх тьмы:

"Орион и Темрак";

"Паранорман".

Страх одиночества:

"Дикий робот";

"ВОЛЛ-І".

Ранее OBOZ.UA писал о семи мультфильмах, которые объяснят эмоции вашему ребенку.

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