Выпускники, студенты и преподаватели обратились к правительству из-за присоединения Каменец-Подольского национального университета к другому вузу. Петиция

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Выпускники, студенты и преподаватели обратились к правительству из-за присоединения Каменец-Подольского национального университета к другому вузу. Петиция

Украинцев возмутила новость об объединении Каменец-Подольского национального университета им. Ивана Огиенко с Подольским государственным университетом. Так, студенты, выпускники и научно-педагогические работники создали электронную петицию, в которой призвали сохранить название "Каменец-Подольский" и статус "национальный" для КПНУ.

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В петиции отмечается, что потеря названия и статуса станет тяжелой для участников образовательного процесса. А сам университет Огиенко является центром гуманитаристики и прикладных наук, студий естественного и экономического направления, развития инклюзивного образования в регионе, где преподают известные ученые.

Выпускники, студенты и преподаватели обратились к правительству из-за присоединения Каменец-Подольского национального университета к другому вузу. Петиция

"Предлагаем: 1) учитывая значимость научного потенциала и величественную историю ЗВО, сохранить статус "национальный" в случае объединения Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко с другим местным ЗВО; 2) с целью локализации университета для поступающих и международных партнеров оставить в названии ЗВО топоним Каменец-Подольский. Потеря названия и статуса станет тяжелой и для студентов, и выпускников, и преподавателей, и всех украинцев независимой и соборной Украины. Убеждены, что вы поддержите эту петицию о сохранении исторической памяти и европейских ценностей высшего образования", – говорится в тексте петиции.

По состоянию на 27 мая петиция собрала более 3500 подписей украинцев. До конца сбора осталось 85 дней.

Выпускники, студенты и преподаватели обратились к правительству из-за присоединения Каменец-Подольского национального университета к другому вузу. Петиция

Как известно, ранее депутат городского совета Василий Кобыльник сообщил об объединении университета Огиенко с Подольским государственным университетом. Он рассказал, что обсуждение об оптимизации происходило в присутствии заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, представителей Хмельницкой ОГА и областного департамента образования.

Выпускники, студенты и преподаватели обратились к правительству из-за присоединения Каменец-Подольского национального университета к другому вузу. Петиция

Новым названием укрупненного вуза станет Подольский государственный университет имени Ивана Огиенко.

Чиновник подчеркнул, что Каменец-Подольский больше не будет иметь университета со статусом "национальный". По его словам, это не просто смена таблички, а шаг назад для имиджа города, науки и высшего образования региона. Кобыльник отметил, что в подобных процессах всегда есть риски в виде сокращения штатов, размывания академической идентичности, потери научных школ и тому подобное.

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