Выпускники, студенты и преподаватели обратились к правительству из-за присоединения Каменец-Подольского национального университета к другому вузу. Петиция

Украинцев возмутила новость об объединении Каменец-Подольского национального университета им. Ивана Огиенко с Подольским государственным университетом. Так, студенты, выпускники и научно-педагогические работники создали электронную петицию, в которой призвали сохранить название "Каменец-Подольский" и статус "национальный" для КПНУ.

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В петиции отмечается, что потеря названия и статуса станет тяжелой для участников образовательного процесса. А сам университет Огиенко является центром гуманитаристики и прикладных наук, студий естественного и экономического направления, развития инклюзивного образования в регионе, где преподают известные ученые.

"Предлагаем: 1) учитывая значимость научного потенциала и величественную историю ЗВО, сохранить статус "национальный" в случае объединения Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко с другим местным ЗВО; 2) с целью локализации университета для поступающих и международных партнеров оставить в названии ЗВО топоним Каменец-Подольский. Потеря названия и статуса станет тяжелой и для студентов, и выпускников, и преподавателей, и всех украинцев независимой и соборной Украины. Убеждены, что вы поддержите эту петицию о сохранении исторической памяти и европейских ценностей высшего образования", – говорится в тексте петиции.

По состоянию на 27 мая петиция собрала более 3500 подписей украинцев. До конца сбора осталось 85 дней.

Как известно, ранее депутат городского совета Василий Кобыльник сообщил об объединении университета Огиенко с Подольским государственным университетом. Он рассказал, что обсуждение об оптимизации происходило в присутствии заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, представителей Хмельницкой ОГА и областного департамента образования.

Новым названием укрупненного вуза станет Подольский государственный университет имени Ивана Огиенко.

Чиновник подчеркнул, что Каменец-Подольский больше не будет иметь университета со статусом "национальный". По его словам, это не просто смена таблички, а шаг назад для имиджа города, науки и высшего образования региона. Кобыльник отметил, что в подобных процессах всегда есть риски в виде сокращения штатов, размывания академической идентичности, потери научных школ и тому подобное.

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