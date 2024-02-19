Объединение вузов: стало известно о намерениях Минобразования по Ивано-Франковску

Министерство образования и науки Украины пока не намерено объединять университеты Ивано-Франковска. Об этом сообщила народная депутат Елена Винтоняк.

Как отметила должностное лицо в Facebook, она связалась с министром образования Оксеном Лисовым, чтобы получить ответ на волнующий вопрос. Он заверил, что сейчас ситуацию изучает рабочая группа по всем областям, однако ни о каких объединениях вузов Прикарпатья речь не идет.

"Уже не первый день читаю сообщения об объединении вузов Прикарпатья. А кто-то связался для начала с профильным министром Оксеном Лисовым? Так вот, связалась, выяснила. В настоящее время ему не известно ни о каких объединениях вузов Прикарпатья. Да, рабочая группа посещает все области и изучает ситуацию с вузами, но это никоим образом не говорит об объединении", – написала Винтоняк.

Видео дня

Такую реакцию депутат высказала на намерения созвать внеочередную сессию городского совета. Она посоветовала управлению Ивано-Франковска заняться более неотложными вопросами, например мостом и укрытиями.

Предварительно об объединении учебных заведений Ивано-Франковска написал в Facebook мэр города Руслан Марцинкив. Он отметил, что такая реорганизация не ко времени, ведь это откровенная помощь врагу и политическая месть.

"Присоединение к Университету Прикарпатья медицинского университета во время войны – это откровенная помощь врагу (вместо развития медицинской и психологической реабилитации, и т.д.). А в контексте последних выборов в медицинском университете – еще и в определенной степени политическая месть. Все франковские вузы самодостаточны и мощны. Созываю внеочередную сессию городского совета, чтобы высказать позицию", – написал Марцинкив.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Минобразования намекнули на объединение Ивано-Франковского медицинского университета по ПНУ им. Стефаника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!