'Объемы нарушений за 5 лет приобрели невиданные высоты'. Ликарчук отреагировал на назначение нового образовательного омбудсмена

Экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук отреагировал на назначение нового Образовательного омбудсмена, которой стала Надежда Лещик. Он отметил, что сейчас в образовании новый защитник прав, однако из старой команды.

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Свое мнение Ликарчук высказал в публикации в Facebook. По его словам, за последние 5 лет объемы нарушений прав участников образовательного процесса приобрели невиданные высоты.

"В государстве, очевидно, есть тьма средств, которые никуда тратить. Потому что не думаю, что ни один, в сознании по образовательным делам человек, сможет назвать, что положительное получила образовательная система государства за пять лет существования этого института. Объемы нарушений прав участников образовательного нарушения за эти пять лет приобрели невиданные высоты. Не слышал ни об одном конкретном случае защиты омбудсменом прав конкретного учителя или ребенка", – написал Ликарчук.

По словам экс-руководителя УЦОКО, круговорот чиновников продолжается и новый руководитель будет раздавать рекомендации и указания. Кроме того, Ликарчук отметил, что от наличия или отсутствия этой Службы ничего не изменится.

"В образовании новый омбудсмен. Правда, из старой команды. Круговорот чиновников продолжается. Снова станет членом всяческих коллегий, включая МОНовскую, будет раздавать рекомендации и указания. Станет соавтором какой-то книги за грантовские средства. Знаю совершенно точно, что в образовании от наличия или отсутствия этой службы ничего не изменится", – написал экс-руководитель УЦОКО.

Он добавил, что предыдущий омбудсмен не возглавил публичную борьбу против решений, направленных на ухудшение прав участников образовательного процесса. Кроме того, Ликарчук отметил, что не слышал ни о каком конкретном случае защиты омбудсмена прав учителя или ребенка.

"Слышал ли кто-то, чтобы омбудсмен публично объявил анафему и возглавил борьбу против решений, направленных на ухудшение прав участников образовательного процесса? Или таких ухудшений за последние пять лет не было. Но, как он мог объявить анафему, если фактически был членом команды, которая те решение принимала?", – резюмировал экс-чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 1 ноября Кабинет Министров назначил Надежду Лещик на должность образовательного омбудсмена Украины.

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