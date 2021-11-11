Обнародовали текст радиодиктанта национального единства: теперь все могут проверить

Украинцы в День письменности, 9 ноября, писали XXI Радиодиктант национального единства. Текст написал писатель Юрий Андрухович, он выступил и чтецом.

Сегодня, 11 ноября, был обнародован полный текст диктанта, так что каждый участник акции может проверить, насколько хорошо его написал. OBOZREVATEL приводит полный текст Радиодиктанта национального единства и напоминает, как прошел флешмоб этого года.

Автор текста и чтец этого года – писатель Юрий Андрухович. Темой диктанта будет осень, его название – "Следом за памятью". В тексте диктанта 199 слов.

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Сегодня на сайте Украинского радио обнародовали текст диктанта. Приводим его полностью:

Слідом за пам’яттю

Парк! Як добре, що він у нас був. І не просто був, а буяв, дихав, заманював – такий величезний, розкинутий на незліченних гектарах, невимірний. Кожен із нас, молодших і старших, приходив до нього трохи не з побожним онімінням і завжди відкривав щось таке, що хоча б на пів життя залишиться спомином. Наш парк перевершував будь-який інший, він був чудесним лісом. Він існував поза часом і в позачасі тривав.

Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба, заґратований і напівзавалений каменями лаз у розбійничу печеру… Я міг би тягнути й далі цей перелік моїх тодішніх дивовиж. І всі вони трапилися протягом одного-єдиного літа! Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві.

Хоч найважливіша була осінь. Ви її любите? Якщо ви незлюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Таким, як мій, що спершу заливав усього себе червоною й жовтою барвами в цілковитій невичерпності їхніх напівтонів, а відтак поступово скидав ту червінь і жовтину, до решти, дощенту оголюючись на зиму. Тоді-то й наставала пора особливої чуйності: млистими передсвітанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи мисливців.

Диктант длился около 20 минут. До начала начитки Юрий Андрухович сказал, что для него это – личное профессиональное испытание, и он очень волнуется. По словам писателя, диктант станет началом его нового романа или сборника рассказов. "Первые 199 слов есть", – отметил Юрий Андрухович.

Известные украинцы писали диктант в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении Радиохаба Академии общественного вещания – с соблюдением карантинных требований. Среди них были:

актер и бывший министр культуры Евгений Нищук ;

посол Евросоюза в Украине Матти Маазикас ;

нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

В этом году к акции присоединились на шести континентах – Радиодиктант национального единства писали участники в Ливане, Турции, ОАЭ и даже в Антарктиде.

Всеукраинский радиодиктант национального единства – ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Текст начитывают в День украинской письменности и языка – 9 ноября (в 2019 году – 8 ноября). Целью написания диктанта не является проверка грамотности, это флешмоб-акция единения вокруг родного языка. Впервые радиодиктант украинцы писали в 2000 году.

Каждый год в акции принимают сотни людей как в Украине, так и за границей. В 2019 году в день проведения акции запрос "радиодиктант" был самым популярным у Google среди украинской интернет-аудитории.

Количество победителей – участников, безупречно написавших диктант, каждый год разное – от двух до сотни. Чтобы никто не победил, не было ни разу.