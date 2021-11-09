Украинцы возмутились тем, как Андрухович читал радиодиктант национального единства: говорят, ужас как быстро

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Немало участников акции остались недовольны скоростьь чтения диктанта Юрием Андруховичем

Сегодня, 9 ноября, состоялся 21-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. Однако многие участники остались недовольны – в основном сетуют на слишком быстрый темп начитывания.

Свое возмущение украинцы выражают в комментариях под трансляцией и на странице писателя Юрия Андруховича, написавшего и начитавшего текст диктанта. OBOZREVATEL собрал комментарии участников акции.

Радиодиктант национального единства в этом году омрачил негатив со стороны его участников. Когда диктант завершился, на страницах с трансляцией начали появляться возмущенные отзывы. В частности, под трансляцией радиодиктанта на странице "Суспільного" в Facebook – немало таких комментариев.

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Подавляющее большинство остались недовольны темпом начитывания Юрия Андруховичаговорят, он был слишком быстрым.

"Успела, но очень спешила, потому что темп чтения был слишком быстрый", – написала пользовательница Наталья Низельская.

Пользовательница успела записывать, но пришлось сильно спешить

"У меня, может, слов 100, не больше, он ужас как быстро диктовал", – сетует Алина Димча, не успевшая записать все 199 слов диктанта.

Пользовательница не успела записать весь диктант

А Валентина Василенко отметила, что из-за высокой скорости бросила писать диктант еще на третьем предложении.

Пользовательница бросила написание еще на третьем предложении

Светлана Гарбарчук также отметила, что скорость была очень высокая, поэтому она не успевала записывать длинные предложения.

Участница акции не успевала записывать длинные предложения

"Зачем тогда писать вживую? Я пишу быстро. Но это очень быстро!", – пожаловалась еще одна пользовательница Татьяна Садовая.

Пользователь заметила, что умеет писать быстро, но это было слишком быстро

Есть замечания и к интонации. Участники отмечают, что писатель начитывал одни и те же предложения по-разному.

"Действительно, короткие предложения читались долго, а длинные и сложные – едва успевал. Так я еще и радист – привык писать с опережением на скорости морзянки. И еще – одни и те же предложения читались по-разному, с разной интонацией и скоростью", – написал еще один участник акции Андрей Дубик.

Пользователь сетует, что интонация предложений тоже была разная

Но есть и те, кто тоже не успевал – но отнеслись к этому с позитивом. К примеру, Александр Ткачук написал что "адреналин был!" А Елена Дирда заметила, что мы все уже редко пользуемся ручкой, так что скоро нужно будет проводить написание диктанта на клавиатуре, и добавила смайлик.

Пользователь получил выброс адреналина во время написания диктанта
Пользовательница думает, что скоро диктанты будем "писать" на клавиатуре

"Великолепный текст! Темп нормальный! Кто не успел – может послушать в записи", – посоветовала пользовательница Кристина Купловская.

Пользовательница предлагает послушать диктант в записи тем, кто не успел

На странице самого Юрия Андруховича в Facebook, где он опубликовал трансляцию, тоже есть негативные комментарии.

"Вы ужасно диктовали! Очень быстро, как специально, чтобы украинцы думали, что не знают родного языка!", – написала, например, пользовательница с ником Anna K Col.

Пользовательница возмущена скоростью начитывания

Но большинство комментаторов благодарили за прекрасный текст и отмечали – Юрий Андрухович писатель, а не учитель. Пользователь с ником Tanya Flynn посоветовала писателю не расстраиваться из-за негативной реакции части участников.

"Надеюсь, что вы не будете обращать внимания на эти все негативные комментарии. Все же вы не профессиональный чтец диктантов", – написала пользовательница.

Но тоже признала, что местами было тяжело успеть.

"Диктовали вы быстро только в том предложении, которое было очень длинное, начало второго абзаца, кажется. И в конце уже произведения тоже что-то одно не успела, но потом, когда произведение читалось полностью, то все стало на свои места. Спасибо за старания!", – добавила участница акции.

Пользовательница местами также не успевала, но поблагодарила писателя за старания

"Текст – стилистически мелодичный. Диктор – харизматичный. Не будем забывать, что Юрий Андрухович писатель, а не учитель. А мы, гаджетированные, давно не писали от руки. Ну и текст можно переслушать и переписать. На что, думаю, и рассчитано. А услышать ныне блиц-диктант от настоящего Мастера – это уже большой подарок!", – подчеркнула участница акции Анна Бахтина.

Пользовательница заметила, что мы потеряли привычку писать от руки
Кратко о Радиодиктанте

Всеукраинский радиодиктант национального единства – ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Текст начитывают в День украинской письменности и языка – 9 ноября (в 2019 году – 8 ноября). Целью написания диктанта не является проверка грамотности, это флешмоб-акция единения вокруг родного языка. Впервые радиодиктант украинцы писали в 2000 году.

Каждый год в акции принимают сотни людей как в Украине, так и за границей. В 2019 году в день проведения акции запрос "радиодиктант" был самым популярным у Google среди украинской интернет-аудитории.

Количество победителей – участников, безупречно написавших диктант, каждый год разное – от двух до сотни. Чтобы никто не победил, не было ни разу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, автор текста и чтец этого года – писатель Юрий Андрухович. Темой диктанта была осень. Текст радиодиктанта национального единства будет обнародован на сайте Украинского радио 11 ноября в 10:00. Все посланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Участники, в чьих работах не будет ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных работ.