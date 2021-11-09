Украинцы возмутились тем, как Андрухович читал радиодиктант национального единства: говорят, ужас как быстро

Сегодня, 9 ноября, состоялся 21-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. Однако многие участники остались недовольны – в основном сетуют на слишком быстрый темп начитывания.

Свое возмущение украинцы выражают в комментариях под трансляцией и на странице писателя Юрия Андруховича, написавшего и начитавшего текст диктанта. OBOZREVATEL собрал комментарии участников акции.

Радиодиктант национального единства в этом году омрачил негатив со стороны его участников. Когда диктант завершился, на страницах с трансляцией начали появляться возмущенные отзывы. В частности, под трансляцией радиодиктанта на странице "Суспільного" в Facebook – немало таких комментариев.

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Подавляющее большинство остались недовольны темпом начитывания Юрия Андруховича – говорят, он был слишком быстрым.

"Успела, но очень спешила, потому что темп чтения был слишком быстрый", – написала пользовательница Наталья Низельская.

"У меня, может, слов 100, не больше, он ужас как быстро диктовал", – сетует Алина Димча, не успевшая записать все 199 слов диктанта.

А Валентина Василенко отметила, что из-за высокой скорости бросила писать диктант еще на третьем предложении.

Светлана Гарбарчук также отметила, что скорость была очень высокая, поэтому она не успевала записывать длинные предложения.

"Зачем тогда писать вживую? Я пишу быстро. Но это очень быстро!", – пожаловалась еще одна пользовательница Татьяна Садовая.

Есть замечания и к интонации. Участники отмечают, что писатель начитывал одни и те же предложения по-разному.

"Действительно, короткие предложения читались долго, а длинные и сложные – едва успевал. Так я еще и радист – привык писать с опережением на скорости морзянки. И еще – одни и те же предложения читались по-разному, с разной интонацией и скоростью", – написал еще один участник акции Андрей Дубик.

Но есть и те, кто тоже не успевал – но отнеслись к этому с позитивом. К примеру, Александр Ткачук написал что "адреналин был!" А Елена Дирда заметила, что мы все уже редко пользуемся ручкой, так что скоро нужно будет проводить написание диктанта на клавиатуре, и добавила смайлик.

"Великолепный текст! Темп нормальный! Кто не успел – может послушать в записи", – посоветовала пользовательница Кристина Купловская.

На странице самого Юрия Андруховича в Facebook, где он опубликовал трансляцию, тоже есть негативные комментарии.

"Вы ужасно диктовали! Очень быстро, как специально, чтобы украинцы думали, что не знают родного языка!", – написала, например, пользовательница с ником Anna K Col.

Но большинство комментаторов благодарили за прекрасный текст и отмечали – Юрий Андрухович писатель, а не учитель. Пользователь с ником Tanya Flynn посоветовала писателю не расстраиваться из-за негативной реакции части участников.

"Надеюсь, что вы не будете обращать внимания на эти все негативные комментарии. Все же вы не профессиональный чтец диктантов", – написала пользовательница.

Но тоже признала, что местами было тяжело успеть.

"Диктовали вы быстро только в том предложении, которое было очень длинное, начало второго абзаца, кажется. И в конце уже произведения тоже что-то одно не успела, но потом, когда произведение читалось полностью, то все стало на свои места. Спасибо за старания!", – добавила участница акции.

"Текст – стилистически мелодичный. Диктор – харизматичный. Не будем забывать, что Юрий Андрухович писатель, а не учитель. А мы, гаджетированные, давно не писали от руки. Ну и текст можно переслушать и переписать. На что, думаю, и рассчитано. А услышать ныне блиц-диктант от настоящего Мастера – это уже большой подарок!", – подчеркнула участница акции Анна Бахтина.

Всеукраинский радиодиктант национального единства – ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Текст начитывают в День украинской письменности и языка – 9 ноября (в 2019 году – 8 ноября). Целью написания диктанта не является проверка грамотности, это флешмоб-акция единения вокруг родного языка. Впервые радиодиктант украинцы писали в 2000 году.

Каждый год в акции принимают сотни людей как в Украине, так и за границей. В 2019 году в день проведения акции запрос "радиодиктант" был самым популярным у Google среди украинской интернет-аудитории.

Количество победителей – участников, безупречно написавших диктант, каждый год разное – от двух до сотни. Чтобы никто не победил, не было ни разу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, автор текста и чтец этого года – писатель Юрий Андрухович. Темой диктанта была осень. Текст радиодиктанта национального единства будет обнародован на сайте Украинского радио 11 ноября в 10:00. Все посланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Участники, в чьих работах не будет ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных работ.