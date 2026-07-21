'Образование – это не парикмахерская и не массажный салон'. Ликарчик заступился за репетитора, которую мама ученицы 'сдала' в налоговую

Украинский эксперт в области образования Игорь Ликарчук раскритиковал маму ученицы, которая "сдала" репетитора в налоговую. Женщина поступила так из-за того, что ее ребенок три месяца занимался с преподавательницей, но не сдал национальный мультипредметный тест (НМТ). Таким образом она решила наказать учительницу.

Видео дня

В посте в Facebook Ликарчук подчеркивает, что этот случай показывает суть украинского образования, которое стало "услугой", а учителя – "поставщиками образовательных услуг". Отсюда следует, что если родители заплатили, то им должны гарантировать результат. Если же его нет, то они жалуются или обвиняют в провале педагогов, вместо того чтобы научить ребенка анализировать собственные неудачи, делать выводы и учиться.

"Это не что иное, как классический пример нашего инфантилизма и очень яркое проявление нашего образования. Ребенок не сдал НМТ. Нужно найти виновного. И мама нашла его в лице репетитора. А если есть виновный, то его нужно наказать. И не обязательно это должен быть репетитор, как в данном случае. Это может быть и школа в целом, или конкретный школьный учитель. И вместо того, чтобы учить ребенка анализировать собственные неудачи, делать выводы и учиться, мы учим его искать виновных. А найдя – мстить", – пишет Ликарчук.

Главные истории дня

Он не удивляется подобной ситуации, однако обращает внимание, что образование – это не парикмахерская или массажный салон, и результат обучения невозможно "дать" как услугу. Ведь учителя и репетиторы могут хорошо учить детей, родители платить за это деньги, однако это не гарантирует ребенку максимальные баллы на экзамене. И здесь, по словам специалиста, вопрос возникает к самому ребенку, ведь невозможно заставить его учиться, если он сам этого не хочет, даже отдав его в лучшее профильное учебное заведение, покупая лучшие учебники или нанимая лучших репетиторов.

"Современные образовательные "реформаторы" без конца и края болтают о программах, стандартах, новых учебниках, платформах, технологиях, STEM, методиках… Родители сходят с ума, ища крутых репетиторов. На государственном канале Дія.Освіта даже выходит сериал, посвященный подготовке к сдаче НМТ. Но в украинском образовании практически перестали задавать вопрос: а зачем сегодняшнему ребенку хорошо учиться? Не потому ли его перестали задавать, что мы, взрослые, не можем на него ответить?" – добавляет педагог.

Он отмечает, что родители не могут заверить детей в том, что знания гарантируют им благополучную жизнь, достойную работу и карьерный рост в украинском обществе. Все сложнее становится объяснять школьникам, зачем им нужно хорошо учиться, однако и бессмысленно искать виновных, ведь проблема заключается в самом обществе и сформированном им наборе ценностей.

Ликарчук также добавил, что не одобряет действия учительницы, если она решила обойти законодательство, не платя налоги. Однако подавать на нее жалобу, обвиняя в некачественных услугах, не добавит ребенку знаний.

"Я абсолютно не одобряю поступки учительницы, если она решила поиграть в какие-то игры с государством, получая доходы от репетиторства. Всегда нужно держать голову на плечах и думать о том, что делаешь. Но... Можно и эту несчастную учительницу сделать виновной, написав на неё заявление в налоговую. Можно всеми доступными способами критиковать учителей за то, что они якобы предоставляют некачественные образовательные услуги. Можно сколько угодно менять программы, стандарты, учебники, учителей и репетиторов. Только знаний в головах учеников от этого больше не станет. Поймите это, люди!" – образовательный эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы поспорили из-за панического страха школьников перед НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!