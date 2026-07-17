"Желаю никогда не испытать этой боли": украинцы поспорили из-за панического страха школьников перед НМТ

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Желаю никогда не испытать этой боли': украинцы поспорили из-за панического страха школьников перед НМТ
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Украинцы поспорили из-за страха школьников перед сдачей национального мультипредметного теста (НМТ). Так, одна из пользовательниц сети с ником v.ikkki отметила, что, несмотря на постоянные возмущения родителей по поводу того, что дети не могут сдать экзамен из-за тревоги или сложности заданий, многие школьники не могут без калькулятора разделить 1500 на 2.

Об этом женщина написала в посте в Threads. Она подчеркнула, что вопросы следует задавать родителям и детям, а не Министерству образования.

"Желаю никогда не испытать этой боли": украинцы поспорили из-за панического страха школьников перед НМТ

"Не понимаю, почему тема НМТ так широко обсуждается. Все говорят, что сдавать экзамены сложно из-за тревог и сложности тестов, но на моих глазах подростки 16–17 лет делили 1500 на 2 на калькуляторе. Возможно, вопрос следует задавать самим детям и их родителям, а не министерству образования", – написала украинка.

"Желаю никогда не испытать этой боли": украинцы поспорили из-за панического страха школьников перед НМТ

В то же время не все украинцы поддержали мнение этой женщины. Часть пользователей сети отмечала, что тоже пользуется калькулятором при подсчете подобных чисел. Однако это не означает, что у школьников есть проблемы с знаниями. Тем не менее некоторые пользователи сети говорили, что экзамен все же стоит разделить на два дня.

"Желаю никогда не испытать этой боли": украинцы поспорили из-за панического страха школьников перед НМТ

"Я тоже делю 1500 на 2. Не потому, что не знаю, как это делать, или буду делать это долго, а потому, что так банально быстрее и проще. Люди всегда облегчали себе жизнь, это нормально и не означает, что эти подростки тупые".

"Желаю никогда не испытать этой боли": украинцы поспорили из-за панического страха школьников перед НМТ

"Сама буду сдавать НМТ через год, но считаю, что это просто завышение собственной ценности и оправдание своей лени и нежелания учиться, типа: "мне было так тяжело", "в стране война". Единственное, с чем я согласна, – это то, что НМТ желательно было бы разбить хотя бы на 2 дня по два предмета, так было бы действительно легче".

Напомним, дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля 2026 года. Абитуриенты будут сдавать обязательные предметы: украинский язык, математику, историю Украины. Предметы на выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика, география. Тестирование продлится один день: два блока по два предмета с перерывом в 20 минут.

Также OBOZ.UA писал, что около 18% абитуриентов не смогли преодолеть пороговый балл на НМТ в 2026 году. Такие показатели соответствуют тенденциям предыдущего года. В этом году количество участников, не справившихся с тестированием, не превышает прошлогодних показателей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Игорь Ликарчук назвал 10 проблем НМТ и объяснил, почему он против упрощения экзамена.

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