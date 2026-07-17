'Желаю никогда не испытать этой боли': украинцы поспорили из-за панического страха школьников перед НМТ

Украинцы поспорили из-за страха школьников перед сдачей национального мультипредметного теста (НМТ). Так, одна из пользовательниц сети с ником v.ikkki отметила, что, несмотря на постоянные возмущения родителей по поводу того, что дети не могут сдать экзамен из-за тревоги или сложности заданий, многие школьники не могут без калькулятора разделить 1500 на 2.

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Об этом женщина написала в посте в Threads. Она подчеркнула, что вопросы следует задавать родителям и детям, а не Министерству образования.

"Не понимаю, почему тема НМТ так широко обсуждается. Все говорят, что сдавать экзамены сложно из-за тревог и сложности тестов, но на моих глазах подростки 16–17 лет делили 1500 на 2 на калькуляторе. Возможно, вопрос следует задавать самим детям и их родителям, а не министерству образования", – написала украинка.

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В то же время не все украинцы поддержали мнение этой женщины. Часть пользователей сети отмечала, что тоже пользуется калькулятором при подсчете подобных чисел. Однако это не означает, что у школьников есть проблемы с знаниями. Тем не менее некоторые пользователи сети говорили, что экзамен все же стоит разделить на два дня.

"Я тоже делю 1500 на 2. Не потому, что не знаю, как это делать, или буду делать это долго, а потому, что так банально быстрее и проще. Люди всегда облегчали себе жизнь, это нормально и не означает, что эти подростки тупые".

"Сама буду сдавать НМТ через год, но считаю, что это просто завышение собственной ценности и оправдание своей лени и нежелания учиться, типа: "мне было так тяжело", "в стране война". Единственное, с чем я согласна, – это то, что НМТ желательно было бы разбить хотя бы на 2 дня по два предмета, так было бы действительно легче".

Напомним, дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля 2026 года. Абитуриенты будут сдавать обязательные предметы: украинский язык, математику, историю Украины. Предметы на выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика, география. Тестирование продлится один день: два блока по два предмета с перерывом в 20 минут.

Также OBOZ.UA писал, что около 18% абитуриентов не смогли преодолеть пороговый балл на НМТ в 2026 году. Такие показатели соответствуют тенденциям предыдущего года. В этом году количество участников, не справившихся с тестированием, не превышает прошлогодних показателей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Игорь Ликарчук назвал 10 проблем НМТ и объяснил, почему он против упрощения экзамена.

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