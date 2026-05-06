Образование спасает жизнь: ученые доказали прямую связь между обучением и долголетием

Уровень образования оказался одним из самых сильных показателей, способных спрогнозировать продолжительность жизни человека. К таким выводам пришли ученые из Манчестерского университета, которые провели большое международное демографическое исследование.

Видео дня

Как пишет Phys.org, авторы работы использовали новый статистический подход для преодоления пробелов в мировых данных. И это позволило им доказать, что люди с более высоким уровнем образования живут значительно дольше. Причем этот тренд наблюдается даже в тех странах, где официальная статистика является неполной. Результаты исследования опубликованы в журнале Demographic Research.

Что выяснили ученые

В рамках исследования были проанализированы показатели смертности в 13 странах Юго-Восточной Европы, Западной Азии и Северной Африки за период с 1980 по 2015 год. Исследователи воссоздали уровень смертности в зависимости от возраста, пола и уровня образования с помощью новой статистической модели. Она была разработана специально для работы в условиях, когда официальные данные являются неполными или противоречивыми.

Результаты выявили четкую и устойчивую закономерность: люди с высоким уровнем образования живут значительно дольше тех, кто имеет низкий уровень образования или вообще не учился.

Как проводилось исследование

Исследование провели профессор Аркадиуш Вишневский из Манчестерского университета совместно с доктором Андреа Тамбурини и доктором Дилек Йилдыз из Международного института прикладного системного анализа в Австрии. Их команда разработала инновационную систему моделирования, которая объединяет данные из многих международных источников, в частности от Организации Объединенных Наций, Евростата и Демографических и медицинских опросов. Этот подход позволил оценить разницу в продолжительности жизни даже в тех странах, где надежные записи о рождении и смерти ограничены.

Где заметна наибольшая разница

В некоторых странах, которые охватило исследование, разница в продолжительности жизни между людьми с более высоким и низким уровнями образования составляла более десяти лет. Этот разрыв оказался особенно заметным среди женщин в возрасте от 20 до 49 лет: те из них, кто имел среднее или высшее образование, имели значительно более низкие показатели смертности.

Почему образование влияет на продолжительность жизни

Полученные данные дают ученым основания подчеркивать масштабное влияние, которое образование оказывает на жизнь людей. "Доступ к образованию означает лучшие знания о здоровье, престижную работу и качественный доступ к медицинским услугам. Но это также меняет то, как люди принимают решения относительно своей жизни", – отметил профессор Вишневский. Он также назвал образование мощным социальным выравнивающим фактором.

Почему это было трудно измерить раньше

До сих пор большинство глобальных данных, связывающих образование и продолжительность жизни, поступали из стран с высоким уровнем дохода и надежными системами сбора данных. Тогда как в тех регионах, откуда поступали неполные или противоречивые данные, было сложно понять, как именно образование влияет на общественное здоровье.

"Для многих стран, особенно с несовершенными системами регистрации рождений и смертей, просто нет надежных данных, которые бы демонстрировали связь между образованием и продолжительностью жизни. Наша модель позволяет заполнить эти пробелы. То, что мы обнаружили, вполне понятно: образование в прямом смысле спасает жизнь", – говорит профессор Вишневский.

Почему это важно

Заполняя эти пробелы в данных, исследование предлагает одну из самых полных на сегодня картин того, как образование влияет на выживание людей в разных уголках мира. Теперь эту модель можно применять шире, помогая правительствам и международным организациям лучше понимать состояние здоровья населения и планировать развитие социальных услуг.

Исследователи утверждают, что результаты усиливают аргументы в пользу того, чтобы рассматривать образование как важный инструмент здравоохранения, а не только как социальный или экономический приоритет.

"Мы надеемся, что эта работа поможет политикам воспринимать образование не только как путь к лучшей работе, а как ключевой фактор в сфере здравоохранения, – подытожил профессор Вишневский. И добавил, что инвестиции в образование считает инвестициями в саму жизнь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда наступает идеальный возраст для начала изучения иностранного языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!