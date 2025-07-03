Образовательный омбудсмен назвала платные услуги, которые может предоставлять школа: что строго запрещено

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала, какие платные услуги может предоставлять школа. А также назвала те, которые строго запрещены.

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Перечень разрешенных услуг утвержден Кабинетом Министров Украины. Кроме них, учредители соответствующих учебных заведений имеют право утверждать другие платные услуги, которые не вошли в основной перечень. По словам Лещик для Вчися.Медіа, этот перечень довольно широкий, ведь учебные заведения и учреждения образования могут предоставлять как платные услуги в сфере образовательной деятельности, так и услуги в других сферах.

В частности, в списке есть:

подготовка к поступлению в учреждения профессионального предвысшего, высшего образования и к внешнему независимому оцениванию (сейчас — НМТ);

разработка, внедрение и сопровождение электронных учебных материалов, курсов дистанционного обучения;

предоставление услуг по проведению экспертизы средств обучения, в частности учебных и учебно-методических изданий;

организация, проведение концертных мероприятий;

предоставление полиграфических услуг, услуг компьютерного набора, верстки текстов, рекламных услуг;

печатание, копирование, сканирование, ламинирование, запись информации на носители и многое другое.

Также учебное заведение имеет возможность предоставлять в аренду здания, которые временно не используют в своей деятельности.

Образовательный омбудсмен отметила, что государственные, коммунальные учебные заведения не могут предоставлять (полностью или частично) платные образовательные услуги, направленные на то, чтобы ученики и ученицы заведения достигли результатов обучения (компетентностей), определенных государственными стандартами. Это возможно исключительно на добровольных началах. Для этого родители должны написать соответствующее заявление руководителю учебного заведения на получение таких услуг.

Если такое заявление не написано, или до того момента, пока родители не изъявили желание получать подобные платные услуги, учебное заведение обязано:

бесплатно предоставить родителям полную, доступную и достоверную информацию о порядке и условиях предоставления конкретной платной образовательной услуги, ее стоимости, порядке и сроке оплаты;

обнародовать стоимость платных образовательных услуг — не позднее чем за 15 календарных дней до начала их предоставления.

Также омбудсмен отметила, что руководитель учебного заведения не имеет права заставлять учеников и родителей получать любые платные услуги в сфере образовательной деятельности, например посещать мастер-классы или образовательные мероприятия во внеучебное время.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница из Харькова ответила на упрек об играх вместо обучения в начальной школе.

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