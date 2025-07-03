Образовательный омбудсмен назвала платные услуги, которые может предоставлять школа: что строго запрещено
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала, какие платные услуги может предоставлять школа. А также назвала те, которые строго запрещены.
Перечень разрешенных услуг утвержден Кабинетом Министров Украины. Кроме них, учредители соответствующих учебных заведений имеют право утверждать другие платные услуги, которые не вошли в основной перечень. По словам Лещик для Вчися.Медіа, этот перечень довольно широкий, ведь учебные заведения и учреждения образования могут предоставлять как платные услуги в сфере образовательной деятельности, так и услуги в других сферах.
В частности, в списке есть:
Также учебное заведение имеет возможность предоставлять в аренду здания, которые временно не используют в своей деятельности.
Образовательный омбудсмен отметила, что государственные, коммунальные учебные заведения не могут предоставлять (полностью или частично) платные образовательные услуги, направленные на то, чтобы ученики и ученицы заведения достигли результатов обучения (компетентностей), определенных государственными стандартами. Это возможно исключительно на добровольных началах. Для этого родители должны написать соответствующее заявление руководителю учебного заведения на получение таких услуг.
Если такое заявление не написано, или до того момента, пока родители не изъявили желание получать подобные платные услуги, учебное заведение обязано:
Также омбудсмен отметила, что руководитель учебного заведения не имеет права заставлять учеников и родителей получать любые платные услуги в сфере образовательной деятельности, например посещать мастер-классы или образовательные мероприятия во внеучебное время.
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