Образовательный омбудсмен призвала вернуть конкурсы директоров школ: в 77% заведений выявили нарушения

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала вернуть конкурсы на должности директоров школ в регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Чиновница отметила, что подобная процедура необходима для прозрачного отбора руководителей учебных заведений и общественного контроля за назначением.

Об этом стало известно с официальной страницы службы образовательного омбудсмена в Facebook. Лещик отметила, согласно данным Государственной службы качества образования, в 77% школ выявили нарушения в выполнении директорами своих обязанностей в 2025 году. Тогда как в 2024-м этот показатель составлял 60%.

Также в 61% заведений зафиксировали нарушения в отношении учредительных документов, лицензий и уставов, тогда как в прошлом году таких случаев было 53%. Нарушения в сфере делопроизводства выросли с 53% до 75%. Почти неизменным остался уровень проблем с аттестацией педагогов – 54% в 2025 году против 55% в 2024-м.

Лещик отметила, что значительная часть этих нарушений может быть связана не только со сложностью законодательства, но и с недостаточно эффективным управлением учебными заведениями.

Отдельной Лещик выделила проблему, которая касается проведения конкурсов в учебных заведениях разных уровней. В частности, по ее словам, в законодательстве до сих пор нет четкой процедуры, которая бы определяла, как именно кандидаты могут обжаловать решение конкурсной комиссии.

Образовательный омбудсмен подчеркивает, что участники конкурса нередко пытаются обжаловать решение во внесудебном порядке, однако такие обращения часто не дают результата. В то же время есть случаи, когда учредители учебных заведений не заключают контракт с победителем конкурса, что становится основанием для судебных исков.

Чиновница предложила внести изменения в Закон Украины "О полном общем среднем образовании", которые бы предусматривали право кандидатов на должность обжаловать решение конкурсной комиссии в суде, если были нарушены условия или порядок проведения конкурса, что могло повлиять на его результаты.

Лещик также отметила, что в 2026 году у многих директоров школ завершается срок действия контрактов, заключенных после вступления в силу закона "О полном общем среднем образовании" в 2020 году. Тогда руководителей учреждений переводили на срочные трудовые договоры без проведения конкурсов.

Образовательный омбудсмен также обратила внимание на принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект №13478-1, который предусматривает возвращение прозрачных конкурсных процедур в государственных органах и органах местного самоуправления. Так, документ предлагает отменить упрощенный порядок кадровых назначений, введенный после начала полномасштабного вторжения, за исключением прифронтовых и временно оккупированных территорий.

