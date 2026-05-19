В Украине хотят вернуть конкурсы на должности директоров школ: почему сеть возмущена

В Украине хотят вернуть обязательные конкурсы на должности директоров школ, ведь значительная часть нарушений в учебных заведениях связана с качеством управленческих решений руководителей. В частности, во время проверки в 77% школ было выявлено несоблюдение в выполнении директорами обязанностей, предусмотренных законодательством.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, наиболее распространенными остаются нарушения, которые непосредственно касаются права ребенка на доступное, безопасное и качественно организованное образование, ведь именно по этим направлениям наблюдается худшая динамика.

"Данные свидетельствуют, что значительная часть правовых рисков в образовательных учреждениях связана с качеством управленческих решений на уровне руководителя", – сказал Бабак.

В 61% заведений выявлены нарушения относительно наличия и содержания учредительных документов, лицензий, уставов и положений о структурных подразделениях. В 54% зафиксированы нарушения по аттестации педагогических работников.

Решением этих проблем чиновник видит в необходимости возвращения проведения обязательных конкурсов для руководителей учреждений общего среднего образования.

"Система требует не только устранения отдельных нарушений, но и усиления ответственности руководителей, совершенствования внутренних процедур и более адресной поддержки учебных заведений в наиболее рисковых сферах. Когда в более трех четвертях заведений фиксируются нарушения в выполнении руководителями своих законодательно определенных обязанностей, вопрос качества управления образованием уже не может оставаться второстепенным", – подчеркнул Бабак.

Он также создал опрос и большинство украинцев поддержало инициативу проведения конкурсов.

Зато в сети считают, что делать это нецелесообразно, ведь проблема вовсе не в директорах, а в местных чиновниках, которые создают собственную монополию и формируют комиссии, ограничивая голоса родителей и независимых экспертов. Кроме того, процедура проведения выборов на должность должна происходить прозрачно, а руководителями должны становиться те, кто лучше организует обучение детей, а не демонстрирует кабинеты и планы.

"Чтобы преодолеть имитацию выборности директоров, необходимо лишить местных чиновников монополии на формирование комиссий, ограничив их долю до четверти голосов в пользу родителей и независимых экспертов. Сама процедура выборов должна стать прозрачной: экзамены следует автоматизировать по принципу ВНО, а собеседования кандидатов – транслировать вживую для всей громады. Только устранение кумовства через привлечение внешних экзаменаторов и внедрение механизма общественного вето превратит выборы из номенклатурного фарса в избрание реальных лидеров".

"Для чего? В ручном режиме лучше. Кто больше прогнулся тот и директор. Конкурсы не прозрачные, заполитизированные, закрытые, кому надо тот и пройдет на конкурс и получит должность по политическому бонусу, профессионализм во внимание не берут. А директор, в свою очередь, назначит таких же заместителей и все. Главное понравиться местным руководителям образования".

