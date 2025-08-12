Общайтесь на украинском! Языковой омбудсмен попросила родителей 'подумать' и 'не усложнять' детям жизнь

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к родителям и призвала их не усложнять жизнь детям и уже сейчас формировать у них положительный языковой пример. В частности, создание языковых привычек напрямую зависит от того, какой язык выбирают в общении родители.

Об этом Елена Ивановская рассказала в эфире Украинского радио. По ее словам, на языковые приоритеты молодежи влияют два главных фактора – социальные сети и домашняя среда.

"Парадоксально, но даже сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, многие родители не осознают, что именно они формируют языковое поведение детей. Украинский язык доминирует в высших учебных заведениях и публичном пространстве – это закреплено в законодательстве. Чтобы не усложнять жизненный путь своего ребенка, родители должны были бы подумать уже сейчас и через себя формировать у детей положительный языковой пример", – отметила Ивановская.

Кроме того, она подчеркнула, что во время пандемии и полномасштабного вторжения дети длительное время учились дистанционно, оставаясь без круга сверстников. Это привело к тому, что их первым коммуникатором стали социальные сети, которые оказали значительное влияние на их языковые навыки.

