Общение с родителями по e-mail, а первый звонок – ежегодно в разные даты: украинка рассказала интересные факты о школах в Португалии

Учеба в школах Португалии начинается во второй половине сентября, поэтому у детей нет первого звонка. Школьникам примерно за десять дней до старта занятий сообщают, в какой именно день это произойдет. Ведь каждый год это разная дата.

Об этом рассказала украинская дизайнер одежды Дарья Донец в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она делится, что кроме такой системы с началом учебного года, существуют особенности и в общении с учителями. В частности, если у родителей возникают какие-либо вопросы, они могут обратиться к педагогу с помощью электронной почты и получат скорый ответ.

"Для встречи как с учителем, так и с воспитателем нужно договариваться раньше времени или общаться с помощью электронной почты. Причем на e-mail они отвечают очень быстро", – делится дизайнер.

Кроме того, португальских педагогов часто переводят из одной школы в другую, а в классах сменяются классные руководители. По словам Донец, это значительно отличается от системы, действующей в украинской школе, когда у детей один учитель с первого класса.

Также в учебных заведениях нет последнего звонка, а обучение заканчивается в первой или второй половине июня.

Донец сейчас проживает в Португалии вместе со своими детьми. Ее сын учится в двух школах – местной и дистанционно в украинской.

Читайте интервью с Дарьей Донец 12 июля в четверг на OBOZ.UA.

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