Обучение стоит $65 тысяч и длится всего 2 часа в день: в Кремниевой долине открыли частную школу, где учителей заменил ИИ

В разных штатах США открываются частные школы "Альфа", в которых уроки проводятся с помощью искусственного интеллекта. Последние из таких открылись в Калифорнии в трех городах. Обучение стоит 65 тысяч долларов (более 2 800 000 гривен) в год, а уроки длятся всего 2 часа в день.

Дети изучают языки, математику, естественные науки и другие ключевые предметы, просматривая уроки на планшетах и ноутбуках с помощью людей-гидов, которые ходят по классам. Остаток дня посвящен "мастер-классам по "жизненным навыкам", например лазанию по 12-метровым каменным стенам, сборке мебели из IKEA или разгадыванию кубика Рубика. Об этом сообщает The New York Post.

Компанию возглавляет Маккензи Прайс – 49-летняя предпринимательница, которая получила образование в Стэнфорде и имеет миллионную аудиторию в соцсетях. Она утверждает, что "Альфа" может обучать детей вдвое быстрее, чем обычные школы. Она считает, что традиционные заведения "отравляют" молодые умы, тогда как в школе с ИИ дети учатся ставить собственные цели и задачи.

"Учителей не заменят, они трансформируются, и это такое увлекательное время для них", – сказала Прайс.

В школе не используют табели успеваемости, зато дают ученикам ответственность за собственный процесс отчетности. В то же время, 10-летние ученики становятся успешными менеджерами платформ по бронированию недвижимости или основывают собственные приложения.

В сентябре кампус "Альфы" в Остине, штат Техас, посетила министр образования Линда Макмегон, которая высоко оценила инновационное использование искусственного интеллекта и утверждала, что это "будет критически важным для подготовки студентов к будущей рабочей силе".

Ученики могут работать где угодно в здании, отдыхая в креслах-мешках или сидя вместе за длинными столами. Дети сами выбирают, где хотят работать, и некоторые предпочитают "капсулы", потому что там тише и меньше отвлекающих факторов.

Администрация утверждает, что ученики школы с детского сада до 12 класса учатся вдвое быстрее и получают от 1% до 2% лучших баллов по результатам итогового тестирования, общенационального показателя развития в чтении и математике. Алгоритм на базе искусственного интеллекта позволяет ученикам достигать успеха с помощью высокоиндивидуализированных учебных планов. Приложение предлагает уникальную серию вопросов, на которые им нужно правильно ответить, чтобы "перейти" в следующий класс, а это означает, что дети могут учиться в разном темпе в одном классе.

Школьникам, которые неправильно отвечают на вопрос более трех раз, предлагается пересмотреть предыдущие уроки или видео на эту тему, ведь они не могут спросить что-то у учителя. Гиды, которые работают со школьниками, обычно – спортивные тренеры или основатели технологических компаний, которые получают зарплату в размере 150 000 долларов (более 6 460 000 гривен).

Пособия размещаются в классах, чтобы помочь мотивировать учеников, но они не предназначены для того, чтобы помогать с конкретными вопросами по учебному материалу. Если у ребенка действительно возникают трудности, то с ним связывается академический эксперт, однако это случается менее чем в 5% случаев.

Гиды еженедельно проводят не менее 30 минут индивидуальных встреч с каждым ребенком, помогая им ставить личные цели или обсуждая проблемы в их жизни. Для того, чтобы работать в школе, они должны пройти проверку биографических данных на уровне ФБР и набрать 90% или выше на тесте для собеседования.

Дети придерживаются системы управления временем, известной как метод Помодоро: учатся в приложениях 25 минут, чтобы заработать 5-минутный перерыв, затем еще 25 минут для 15-минутного перерыва и так далее, пока не достигнут двух часов.

Алгоритм искусственного интеллекта также может добавлять информацию, чтобы сделать материал более интересным для учеников, чтобы они могли изучать математику, например, с помощью продаж последнего альбома певицы Тейлор Свифт.

Некоторые критики с осторожностью относятся к размещению экранов в центре ежедневной программы школы в отличие от традиционных учителей. В частности, ставя под сомнение, не является ли это высокотехнологичным экспериментом, который может поставить под угрозу психическое здоровье детей.

Врачи и психологи предупреждают, что чрезмерное использование технологий может иметь вредное влияние на маленьких детей. А также повышать вероятность того, что подростки будут страдать от социальной тревожности, низкой самооценки и депрессии. В то же время, сами учителя считают, что это опасно вытеснять педагогов из классов, ведь это может навредить человеческому развитию.

