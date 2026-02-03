Кто счастливее в школе – мальчики или девочки? Результаты исследования

Девочки счастливее в школе чем мальчики. Сильная корреляция наблюдается между вопросом о том, чувствуют ли они себя в безопасности в учебном заведении, а самая низкая – есть ли у детей друзья, с которыми можно проводить время во время учебы и тем, насколько школьникам нравится их класс.

Видео дня

К таким выводам пришли норвежские исследователи, которые проанализировали данные 1620 детей в возрасте от 6 до 9 лет, информирует Рhys.org. Благосостояние и безопасность исследователи измеряли по новой шкале, которую они сами разработали. Они назвали ее "Шкала благополучия и восприятия безопасности в школе". Ученые считают, что школа лучше подходит девочкам, ведь они получают больше дофамина через социальные отношения.

В то же время, ребята имеют больше дофамина из-за эгоцентрического поведения и большую потребность в активности, поэтому им сложнее сидеть на месте в течение уроков. Ученые советуют добавить больше физической активности, потому что это улучшит самочувствие всех школьников.

Также существуют гендерные различия в том, насколько ученикам нравятся предметы и насколько хорошо, по их мнению, они справляются с ними.

Чтение и естественные науки : девочки обычно получают более высокие баллы, чем мальчики, как по тому, насколько им нравятся предметы, так и по тому, насколько хорошо, по их мнению, они справляются со своими заданиями.

: девочки обычно получают более высокие баллы, чем мальчики, как по тому, насколько им нравятся предметы, так и по тому, насколько хорошо, по их мнению, они справляются со своими заданиями. Математика : нет разницы в том, насколько мальчикам и девочкам нравится этот предмет. Но мальчики считают себя самыми лучшими.

: нет разницы в том, насколько мальчикам и девочкам нравится этот предмет. Но мальчики считают себя самыми лучшими. Физическое воспитание: мальчикам этот предмет нравится больше всего, но нет разницы в том, насколько хорошо девочки и мальчики считают, что они справляются.

Школьники часто достигают успехов в предметах, которые им нравятся. Кроме того, исследователи поговорили с детьми о том, насколько им нравятся предметы, и сравнили ответы с тем, как ученики фактически справились с этими предметами. Это касалось чтения, математики, естественных наук и физического воспитания. В частности, речь шла не о том, как они себя чувствуют, а о том, насколько хорошими были их результаты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что дети 5-7 лет больше верят неправильной информации от мужчин, чем точной информации от женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!