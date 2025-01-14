Обучение в укрытии без света: образовательный омбудсмен на примере 'воспитательной работы' в одной школе дала советы родителям

Учредитель учебного заведения или уполномоченный им орган несет ответственность за создание безопасной образовательной среды. Именно он должен держать на контроле наличие света в школе и укрытии в случае отключения электроэнергии.

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На этом отметила образовательный омбудсмен Надежда Лещик в сообщении в Facebook. Она привела в пример ситуацию, где в школе дети учились в две смены, однако во время отключения электроэнергии или объявления воздушной тревоги были вынуждены находиться в темном помещении. По словам чиновницы, только после обращения родителей и защитницы образовательных прав, учредитель учебного заведения принял соответствующие меры для обеспечения образовательной среды.

"Из полученной информации узнала, что образовательный процесс в школе происходит в две смены, вторая – завершается в 17:35. Во время отключения электроэнергии заведение не освещается, а во время тревоги школьники находятся в темном убежище, где отсутствуют возможности для продолжения занятий. Это нарушает право учеников на качественные образовательные услуги и безопасную образовательную среду", – написала Лещик.

"Реагируя на эту ситуацию, обратилась к основателю учебного заведения: принять меры для организации образовательного процесса с целью обеспечения всесторонней реализации права учеников на образование; обеспечить учебное заведение, в частности, укрытие источниками резервного питания для решения проблемы с освещением во время отключения электроэнергии" , – добавила она.

По словам чиновницы, только после обращения образовательного омбудсмена учредитель провел соответствующую работу для выполнения своих обязанностей. В то же время Лещик подчеркнула, что именно учредители должны осуществлять все необходимое для возможности должного получения образования школьниками. Она отметила, что бездействие в этих вопросах не может быть оправдано.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто несет ответственность за жизнь и здоровье школьников, если во время воздушной тревоги они не в укрытии.

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