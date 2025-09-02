Объявлены 10 финалистов Global Teacher Prize Ukraine-2025: когда будут определять победителя

1 сентября объявили имена 10 финалистов Global Teacher Prize Ukraine-2025. Украинцы могут отдать свой голос за педагога в спецноминации "Выбор украинцев" на платформе Дія.Освіта. Опрос продлится до 1 октября. Портреты учителей также появились в центре столицы на фасадах одного из крупнейших торговых центров страны – Gulliver.

Видео дня

В этом году организатор премии ОО "Освитория" получила примерно три тысячи анкет и номинаций. После нескольких этапов отбора среди полуфиналистов было отобрано 17 претендентов, которые набрали самые высокие баллы. По результатам интервью эксперты определили звездную десятку.

Финалисты Global Teacher Prize Ukraine-2025

Руслан Шаламов (Харьков) — биология и экология;

(Харьков) — биология и экология; Александр Тарасюк (г. Владимир, Волынская область) — история;

(г. Владимир, Волынская область) — история; Юлия Ометюх (Львов) — искусство;

(Львов) — искусство; Юрий Пахомов (Ивано-Франковск) — химия, "Познаем природу";

(Ивано-Франковск) — химия, "Познаем природу"; Людмила Сакович (Львов) — украинский язык и литература, зарубежная литература, польский язык;

(Львов) — украинский язык и литература, зарубежная литература, польский язык; Екатерина Роботницкая (Киев) — украинский язык;

(Киев) — украинский язык; Евгений Атамасенко (поселок Калиновка, Киевская область) — химия, STEM;

(поселок Калиновка, Киевская область) — химия, STEM; Наталья Власова (Днепр) — история, гражданское образование;

(Днепр) — история, гражданское образование; Константин Кравчук (Хмельницкий) — изобразительное искусство, информатика;

(Хмельницкий) — изобразительное искусство, информатика; Андрей Стецюк (Черкассы) — история.

Как будут определять победителя

В сентябре финалисты отправятся в асессмент-центр, где экспертное жюри в течение двух дней будет оценивать их педагогическое мастерство. Имя лучшего учителя страны объявят 4 октября, во Всемирный день учителя, во время телемарафона "Единые новости".

Победитель получит один миллион гривен на реализацию собственного образовательного проекта.

Кроме главного приза, также предусмотрен ряд специальных наград. Среди них:

"Учитель математики" получит 500 тысяч гривен на образовательную мечту.

"Учитель информатики" – финансирование собственного проекта.

"Учитель-инноватор" – 250 тысяч гривен.

Победитель в номинации "Дошкольное образование" – 500 тысяч гривен.

Два STEM-учителя и молодой педагог (в возрасте до 30 лет) будут иметь по 5000 долларов.

Победитель номинации "Инклюзивность" – 250 тысяч гривен.

Педагог, который наберет больше всего голосов в номинации "Выбор украинцев", получит образовательное путешествие.

Кроме того, в собственной специальной номинации"Выбор сердцем" ведущая ТСН 1+1, интервьюер Наталья Мосейчук отметит учителя, который, по ее словам, смотрит не в планы и тетради, а в будущее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Global Teacher Prize Ukraine назвала 25 лучших педагогов дошкольного образования .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!