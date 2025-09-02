Объявлены 10 финалистов Global Teacher Prize Ukraine-2025: когда будут определять победителя
1 сентября объявили имена 10 финалистов Global Teacher Prize Ukraine-2025. Украинцы могут отдать свой голос за педагога в спецноминации "Выбор украинцев" на платформе Дія.Освіта. Опрос продлится до 1 октября. Портреты учителей также появились в центре столицы на фасадах одного из крупнейших торговых центров страны – Gulliver.
В этом году организатор премии ОО "Освитория" получила примерно три тысячи анкет и номинаций. После нескольких этапов отбора среди полуфиналистов было отобрано 17 претендентов, которые набрали самые высокие баллы. По результатам интервью эксперты определили звездную десятку.
Финалисты Global Teacher Prize Ukraine-2025
Как будут определять победителя
В сентябре финалисты отправятся в асессмент-центр, где экспертное жюри в течение двух дней будет оценивать их педагогическое мастерство. Имя лучшего учителя страны объявят 4 октября, во Всемирный день учителя, во время телемарафона "Единые новости".
Победитель получит один миллион гривен на реализацию собственного образовательного проекта.
Кроме главного приза, также предусмотрен ряд специальных наград. Среди них:
Кроме того, в собственной специальной номинации"Выбор сердцем" ведущая ТСН 1+1, интервьюер Наталья Мосейчук отметит учителя, который, по ее словам, смотрит не в планы и тетради, а в будущее.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Global Teacher Prize Ukraine назвала 25 лучших педагогов дошкольного образования .
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!