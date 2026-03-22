'Обязанности те же. Почему молодой учитель зарабатывает меньше?' Преподавательница сравнила педагогов с официантами и вспомнила об СССР

Преподаватель математики Переяславского профессионального колледжа Алина Лялька выразила возмущение социальным неравенством в оплате труда между молодыми специалистами и опытными педагогами. По ее мнению, несмотря на одинаковый объем обязанностей и ответственности, уровень заработной платы начинающих существенно ниже.

Видео дня

По словам педагога, такая система является пережитком советских времен, когда опыт считался ключевым фактором для высшей оплаты. Об этом она говорит в интервью для YouTube-канала "Що бісить".

"Молодой специалист не должен получать настолько меньшую заработную плату. Это несправедливо", – говорит преподавательница и подчеркивает, что не обесценивает заслуги старших коллег, но считает несправедливым такой разрыв в зарплатах, ведь молодые учителя работают на равных с опытными педагогами, имея такое же количество уроков и не меньшую ответственность за учеников.

Чтобы нагляднее продемонстрировать несправедливость в начислении заработной платы, она привела пример с доплатой за классное руководство: "Эта надбавка высчитывается в процентах от оклада – 20–25%. Поэтому если моя зарплата составляет 6 тысяч гривен, то надбавка равна 1200 грн, тогда как у опытного педагога со стажем эта сумма значительно выше – около 4–5 тысяч", – объясняет учительница, добавляя, что объем обязанностей у них при этом идентичен.

Педагог также отметила, что такая система оплаты труда – это советское наследие, которое почему-то сохранилось только в образовании, ведь в других сферах ничего подобного нет.

"Представьте, что начинающий официант получает 5 тысяч, а тот, кто работает 40 лет – 50 тысяч. Такого же не может быть, правда? Ведь задачи у них одинаковые", – отмечает она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть всколыхнула дискуссия из-за педагогов, которые жалуются на зарплаты и нагрузки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!