Обязаны ли директора детских садов работать воспитателями: разъяснение юриста

Директора детских садов не обязаны обязательно отрабатывать три часа в группе, ведь эта норма утратила силу с 1 сентября 2025 года. Кроме того, работодатель не имеет права требовать выполнения работы, не оговоренной в трудовом договоре. Если в должностной инструкции, которую подписывают руководители учреждений, нет пункта "ежедневная работа в группе", то такое требование является необоснованным.

Об этом в интервью Вчися.Медиа рассказал юрист Владимир Божинский, отвечая на вопрос о требовании отдела образования к директору садика относительно отработки в группе. По его словам, если работодатель заставляет бесплатно отрабатывать три часа, то спор стоит перенести в плоскость "обмена бумагами", предварительно проверив должностную инструкцию.

Если в ней есть обязанность отработки – ее нужно обжаловать как противоречащую законодательству. Специалист объясняет, что с 1 января 2025 года рабочее время директора детского сада составляет 35 часов в неделю на одну тарифную ставку. Это положение статьи 26 Закона "О дошкольном образовании" вступает в коллизию с длительной практикой привлечения директоров к бесплатной или частично оплачиваемой работе воспитателями.

Требование об отработке трех часов в группе без дополнительной оплаты, как правило, базируется на примечании 3 к п. 11 Инструкции № 102. Она предусматривала зачисление этой работы в оклад директора ЗДО, но:

Инструкцию № 102 применяют только в части, не противоречащей приказу МОН № 557 (от 26 сентября 2005 года). К тому же давно действуют схемы тарифных разрядов должностей (оклады) для руководителей ЗДО, утвержденные в приложении 9 к приказу МОН № 557 с изменениями, где такого требования нет;

приказ МОН Украины № 844 "Об утверждении Типовых штатных нормативов учреждений дошкольного образования" от 12 июня 2025 года признает утратившим силу предыдущий приказ № 1055.

Как обжаловать требование отработки

подать письмо работодателю (зафиксировав несогласие, что заставит дать письменный ответ) относительно приказа (требования) работать три часа в группе без дополнительной оплаты. В документе нужно обосновать возможность выполнять управленческие обязанности (35 часов по закону "О дошкольном образовании") за вычетом 15 часов работы в группе;

не предусмотренную должностной инструкцией и не оплачиваемую в соответствии с тарификацией; в зависимости от результатов переписки принимать решение об обжаловании действий работодателя. Обычно это жалоба на принуждение к бесплатной работе в Гоструда и заявление о нарушении прав руководителя учебного заведения в Службу образовательного омбудсмена.

