Сколько часов в неделю должен работать воспитатель – 30 или 33? Объяснение юриста

Рабочее время воспитателей детских садов составляет 30 часов в неделю. Соответствующая норма закреплена статьей 26 закона о дошкольном образовании. 25 часов предусматривает непосредственную работу с детьми, а 5 часов – другая педагогическая деятельность (методическая, организационная работа).

Об этом медиа НУШ рассказал юрист Владимир Божинский. По его словам, 33 часа – это результат математического пересчета для тех, кто работает больше чем на ставку. В частности в инклюзивных группах с удлиненным графиком.

Специалист отмечает, что если воспитатель инклюзивной группы имеет педагогическую нагрузку 27,5 часов в неделю (что соответствует 1,1 ставки), его полное рабочее время рассчитывается по формуле: 27,5 (нагрузка) /25 (норма) * 30 (рабочее время) = 33 часа.

То есть, 33 часа – это рабочее время для 1,1 ставки. Для одной ставки норма остается 30 часов.

Божинский также добавляет, что время передачи смены входит в рабочее время воспитателя, а требование администрации находиться в саду сверх установленного графика (например, приходить на 15 минут раньше) без соответствующей оплаты или компенсации другим временем отдыха является незаконным.

Кроме того, согласно законодательству, 5 часов методической работы из 30-ти, воспитатели не обязаны проводить исключительно в здании детсада. Место выполнения этой работы должно быть определено в правилах внутреннего распорядка учреждения.

"Министерство образования и науки Украины (письмо от 12.09.2025 № 1/19021-25 "О создании благоприятных условий труда педагогам учреждений дошкольного образования") рекомендует позволять выполнять эту работу дистанционно", – подчеркивает юрист.

