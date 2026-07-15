Обязаны ли директора школ иметь сертификат по украинскому языку: разбор на примере Сум

Каждая община, проводящая конкурсы на замещение должностей руководителей учебных заведений, самостоятельно разрабатывает свое положение, но обязательно с соблюдением требований Закона Украины "О полном общем среднем образовании". Соответственно, в статье 39 приведен перечень документов, которые должен подать кандидат на должность, и который нельзя изменять. Среди обязательных требований — сертификат, подтверждающий владение государственным языком.

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Об этом рассказала начальница управления Государственной службы качества образования в Сумской области Алла Рябуха в интервью Суспільному. По ее словам, существует два документа, подтверждающих свободное владение украинским языком. Это – государственный сертификат об уровне владения государственным языком и документ государственного образца о полном общем среднем образовании при условии, что в нём есть оценка по украинскому языку. Однако для руководителей учебных заведений всех форм собственности необходим именно сертификат.

"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает, что подтверждением свободного владения государственным языком для руководителей учебных заведений всех форм собственности является именно сертификат. Все, точка, никаких документов, аттестатов быть не может. Государственный сертификат выдается Национальной комиссией по стандартам государственного языка. То есть там нужно сдать специальный экзамен. Он действует бессрочно", – отметила Рябуха.

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Закон Украины "О полном общем среднем образовании" действует с 18 марта 2020 года. В 2026 году у директоров школ истекает шестилетний контракт. Чиновница отметила, что сертификат об уровне владения государственным языком будет необходим и руководителям детских садов, что предусмотрено Законом "О дошкольном образовании".

Вопрос возник из-за ситуации, сложившейся в Сумах. Так, в конце мая депутаты Сумского горсовета поддержали решение о проведении конкурсного отбора на должности руководителей 12 учреждений общего среднего и начального образования. Однако, по решению конкурсной комиссии, единственную кандидатку на должность руководителя начальной школы № 14 не допустили к конкурсу, поскольку она не предоставила сертификат о свободном владении украинским языком.

"У нас конкурсы не проводились. Учредитель может на период военного положения назначать директора без конкурса. Тогда это будет исполняющий обязанности – и сертификат не требуется. Но для участия в конкурсе сертификаты обязательны. Действующих директоров мы не проверяем. Потому что закон не имеет обратной силы", – сказала Рябуха.

В июле конкурс на должность директора начальной школы № 14 объявлен повторно. Документы принимаются с 6 июля по 4 сентября в управлении образования и науки Сумского городского совета.

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