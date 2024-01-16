Очень помог ковид: в МОН поделились планами по заочному образованию в Украине

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что заочную форму обучения оставляют. Однако, как он отметил, будут происходить изменения, которые улучшат ее качество. В частности, по словам чиновника, в этом помог ковид.

Об этом Винницкий рассказал в эфире Украинского радио. По его словам, для трансформации привлекут технологические возможности, обеспечивающие дистанционное обучение.

"Мы сейчас будем предлагать некоторые изменения для того, чтобы улучшить качество заочного обучения, чтобы использовать технологические возможности, которые обеспечены сейчас в дистанционном обучении. Как ни странно, ковид нам помог, потому что развилось несколько дистанционное обучение и его инфраструктура. И мы можем эти достижения технологические, прошедшие за последние два-три года, использовать для того, чтобы сделать заочку более качественной, чем она была до сих пор", – сказал замминистра образования.

Видео дня

Напомним, ранее МОН планировало отменить заочную форму. В частности, в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте предложили развивать дистанционную и дуальную формы образования, а также улучшать дневное. Однако документ не был утвержден и оставлен на доработку. Министр образования Оксен Лисовой отметил, что Минобразования поставило перед собой задачу трансформировать эту форму, чтобы она была качественной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет украинских студентов, если заочное образование отменят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!