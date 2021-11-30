Очереди, как за подарками: в лицее Краснограда на 550 учеников работают только три унитаза

В лицее №4 Краснограда Харьковской области работают всего три унитаза – более чем на 550 учеников и еще 100 учителей и других работников. При этом заведение работает очно.

Родители возмущены, потому что дети вынуждены стоять в очереди в туалет. О вопиющей ситуации в Facebook-сообществе "Я люблю Красноград" рассказала Наталья Пономаренко (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Некомпетентность руководства Красноградского лицея 4 привела к санитарно-гигиеническому коллапсу", – написала Наталья Пономаренко.

По ее словам, в лицее – 566 учащихся и 101 человек персонала. И все они вынуждены пользоваться только тремя унитазами. Остальные 24 демонтировали – из-за ремонта, но он "застрял" в октябре.

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"Дети терпят по 2-3 урока, это вредит их здоровью и учебному процессу. И побуждает детей нарушать моральные и этические нормы, нарушать закон и бегать "метить" углы школы, что влияет на уровень образования в нашем обществе. Позор!" , – возмущена Наталья Пономаренко.

Женщина рассказала, что общалась с директором лицея Натальей Евтушенко – именно она дала добро на очное обучение.

"Мало того, что говорит, даже после замечания, на русском языке, да и еще не может дать адекватный ответ, лжет, что дети ходят в туалеты инклюзивной школы. После опроса детей стало известно, что все ходят на один унитаз, который устанавливался для учителей группы продленного дня на цокольном этаже. Персонал не успевает убирать, стоят очереди, как за подарками... Штын стоит во весь этаж", – рассказала Наталья Пономаренко.

В горсовете Краснограда в ответ на обращение по ситуации с туалетами в лицее №4 объяснили, что там планировали сделать капитальный ремонт системы отопления и внутренних туалетов – до конца 2021 года. Договор на работы заключал отдел образования Красноградской райгосадминистрации, а заведение сейчас подчинено отделу образования горсовета. Горсовет же не является правопреемником отдела образования РГА и "не выполняет обязательства, взятые предыдущим органом управления образованием".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, в Красноградском лицее №4 с 08.11.2021 года введена смешанная форма обучения учащихся, что ограничивает одновременное пребывание большого количества детей в заведении. Для обеспечения санитарно-гигиенических условий была предусмотрена возможность функционирования четырех внутренних туалетов заведения, – отмечается в сообщении на странице горсовета в Facebook.

В горсовете добавили, что для полного обеспечения потребностей учащихся на период ремонта планируется установка наружных туалетов". А вот продолжится ли ремонт и когда – не сообщили.

Наталья Пономаренко назвала этот ответ отпиской. И предложила чиновникам самим ходить в туалет на улице.

"Дети боятся идти в школу, учителя бегают в туалет на автовокзал или нанимают такси домой. Какой абсурд зимой ставить деревянные туалеты на улице!.. Это вы в горсовете ходите зимой в туалет на улице!", – посоветовала чиновникам женщина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В школе в селе Луполово Кировоградской области учащиеся и учителя вынуждены пользоваться туалетом на улице. Некоторые дети боятся к нему ходить и терпят весь день. Для учащихся младших классов родители купили биотуалеты, но пользуются ими только зимой. Школу построили более 55 лет назад, но на теплую уборную денег до сих пор не нашлось.