'Одаренные дети – это прекрасно, но работать надо с другими': учительница назвала три проблемы школьного образования в Украине

Несмотря на то, что в школах есть одаренные дети, внимание учителей должно быть уделено каждому ученику, чтобы он получил базовое школьное образование. Об этом отмечает украинская учительница Людмила Булыгина.

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Педагог уверяет, что работать нужно со школьниками, которые имеют максимальную эффективность. Об этом Булыгина написала на личной странице в Facebook.

В то же время, учителя должны четко выделить базовую часть каждого предмета, оставив единую программу. К тому же календарное планирование должно быть привязано к неделям, уверяет педагог. По ее словам, в школах сейчас большая миграция и будет еще больше.

"Нужно очень четко выделить базовую часть каждого предмета, оставив одну единую программу (без моделей и всего этого), более того, календарное планирование тоже очень четко привязать к неделям. +/- 2. Объясню почему: миграция учеников по школам велика уже сейчас, а будет еще больше, возникает много проблем с переходами в другие заведения", – пишет Булыгина.

Кроме того, педагог отмечает, что проверка знаний по каждой теме должна быть единой и иметь ссылки в общем доступе. Так, ученики будут иметь неограниченное количество попыток для тренировки, а окончательный экзамен будут проходить с учителем, после чего будет сформирован сертификат с подтверждением учителя.

Ранее OBOZ.UA писал, что основатель международного исследования PISA Андреас Шляйхер рассказал, что в украинских школах дети изучают много оторванных друг от друга предметов. В странах ОЭСР школьники понимают, как все направления сочетаются и используются в жизни.

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