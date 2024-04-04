Основатель исследования PISA назвал проблему школьного образования Украины: многие предметы оторваны друг от друга

Основатель международного исследования PISA Андреас Шляйхер рассказал, что в украинских школах дети изучают много оторванных друг от друга предметов. В тоже время в странах организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) школьники понимают, как все направления сочетаются и используются в жизни.

Об этом педагог рассказал во время форума "Реформирование старшего профильного среднего образования (академические лицеи)". Он отметил, что от 6 до 9 предметов можно объединять, ведь это будет способствовать более высокому коэффициенту полезного действия. В частности, Шляйхер подчеркнул, что в школах ОЭСР значительное количество уроков преподается как факультативы или объединенные курсы.

"Украинский язык, математика, национальная история, естественные науки, гуманитарные науки, иностранные языки, физическая культура, искусство, личностное развитие и гражданское сознание – это ключевые компетенции, которые следует воплотить в осмысленные межпредметные проекты", –рассказал работник образования.

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Он подчеркнул, что Украине следует обратить внимание на развитие старшей школы. Ведь этот период, по его мнению, позволит подросткам найти себя за это время и выбрать свою будущую профессию осмысленно и ответственно.

"Добавить 10 класс – это новая концепция, которая даст школе простор для дыхания, чтобы школьники не спешили, и не бросались на специализацию, а подумали, исследовали, что для них интересно. Именно это место для "устья" даст Украине больше возможностей вдумчиво отнестись к своему будущему ", – говорит Шляйхер.

Он также добавил, что для достижения успеха в этом направлении учебным заведениям нужно выделять время для предоставления информации школьникам о связи с будущим образованием и работой. По мнению педагога, это будет способствовать принятию обоснованных решений относительно предметов, которые будут изучать школьники и развитию личных путей.

Кроме того, школам следует обратить внимание на цифровой прогресс, достаточно информировать и приобщать родителей к формированию будущего учеников. Также Шляйхер подчеркнул необходимость заниматься профориентацией, которая будет помогать понять, насколько выбор подростков будет отвечать будущим потребностям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что основатель PISA похвалил украинцев, но назвал большую проблему школьников по всему миру.

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