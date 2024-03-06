Одесса под атакой России: отдел образования обратился к родителям и учителям из-за бессонных ночей школьников

Директор департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак обратился к родителям и отметил, что после бессонных ночей из-за воздушных атак России, взрослые сами решают стоит ли отправлять детей в школу. Он также попросил учителей в такие дни не ставить контрольные первым уроком, зато рекомендовал проводить тренинги по ментальному здоровью.

Об этом Лончак написал в Facebook. Он отметил, что педагоги юга устали эмоционально и физически и поблагодарил их за то, что находят в себе силы продолжать работать по зову души и сердца.

"Только вы знаете состояние здоровья вашего ребенка, условия, в которых он спит или потерял сон. И только вам решать, как действовать в такой ситуации. Со своей стороны обещаю, мы, просветители, поддержим любое решение: поймем, если оставите дома или пропустите пример первый урок, так же радостно с улыбкой коллеги встретят в уютных классах каждого, кто придет в школу, потому что образование – наше супероружие. Попрошу учителей, не ставить контрольные первым уроком после таких бессонных, ужасных ночей. Лучше провести тренинг по ментальному здоровью", – отметил руководитель департамента Одесской ОГА.

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Он напомнил родителям, что самое главное сейчас – безопасность, забота, здоровье, эмоциональное состояние, любовь и защита. И добавил, что любое решение родителей о посещении детьми школы в такие дни нормальное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более половины принявших участие в исследовании родителей считают воздушные тревоги главным барьером в учебе.

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