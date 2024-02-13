''Внимание! Воздушная тревога!'' Ученики, родители и учителя назвали главный барьер в обучении

47% украинских школьников и 51% родителей считают воздушные тревоги главным барьером в учебе. Такие выводы стали известны с результатов исследования "Война и образование. Два года полномасштабного вторжения". Однако больше всего на этом акцентировали внимание педагоги и представители администрации – 75% и 87% соответственно.

Согласно опубликованным Министерством образования и науки данным, кроме воздушных тревог, учителя также акцентировали внимание на условно внешних относительно себя факторах. В частности, более половины опрошенных говорили о нехватке качественной техники или интернета, недостаточности сосредоточенности у школьников и менее половины – о том, что дети нервничали и испытывали тревогу.

Школьники, кроме воздушных тревог, отметили и следующие факторы:

некоторые предметы даются труднее – 44%

в общей сложности предметов многовато – 41%

нехватка сосредоточенности – 33%

ощущение тревоги/нервирования – 27%

некоторые учителя и учительницы непонятно преподают – 21%

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мало времени на отдельные предметы – 19%

нехватка техники – 17%

Среди родителей структура объяснений подобна ученической.

Опрошенные девушки чаще, по сравнению с ребятами, говорили о сложностях с сосредоточением, обилии предметов и чувстве тревоги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что согласно результатам исследования каждый пятый украинец не планирует получать высшее образование после школы.

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