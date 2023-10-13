Один из лучших учителей Украины предложил уменьшить количество предметов в старшей школе до 10

Василий Дякив, учитель истории и гражданского образования, а также победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 предлагает уменьшить количество предметов в старшей школе до 10. Он отметил, что говорит о внесении таких изменений еще с 2016 года.

В комментарии 24 каналу лучший учитель 2020 года рассказал, что из 20 существующих предметов в старшей школе нужно сделать часть проектными и сократить их до 8–10. По его словам, для того, чтобы у школьников и педагогов прошла легче адаптация, можно организовать переходный период.

"Когда сразу вводить в высшей школе 8 предметов, будет происходить значительное высвобождение педагогов. Но я понимаю, что сокращение предметов повлечет за собой увольнение учителей и их сопротивление. Ведь у нас образование всегда консервативное", – уверяет Дякив.

Видео дня

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой предлагал украинцам обсудить вопрос количества предметов в учебных заведениях. Ведь школьники из программы обучения выбирают те, что им необходимо и сосредотачиваются на них. Он отмечал, что за последние два года дети имели большую нагрузку из-за дистанционного обучения, связанного с пандемией ковид и полномасштабной войной России против Украины.

По его словам, ученики в 7–9 классах испытывают сложности в усвоении около 20 предметов без стресса и онлайн-обучения. А в условиях войны это на грани возможности.

Руководитель образовательного ведомства заверил, что согласно закону об образовании школьники с 2027 года смогут выбирать направление, по которому они захотят учиться, это повлияет и на подход по мультипредметности на тот профиль, который будет интересен ученикам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине избыточная нагрузка в школах по сравнению с другими странами мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!